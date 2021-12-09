День Героев Отечества: первая женщина - Герой России в Росгвардии

Сержант Ирина Янина является первой женщиной - Героем России в Росгвардии. Посмертно. Ей было всего 32 года. Она погибла 31 августа 1999 года в так называемую "вторую чеченскую" войну в Дагестане при зачистке от бандитов селения Карамахи.

Так получилось, что бригада внутренних войск из Калача-на-Дону вдруг столкнулась с ожесточенным сопротивлением террористов. Дрались за каждую улицу, каждый дом. Среди наших бойцов были потери, много раненых. Медсестра, сержант Ирина Юрьевна Янина была в составе эвакуационной группы, успела оказать помощь 15 раненым бойцам.

В тот день она участвовала в трех успешных рейсах на бронетранспортере к месту боя, вывезла 28 военнослужащих, получивших тяжелые огнестрельные ранения. Четвертый рейс оказался для нее роковым. Она успела организовать погрузку раненых в БТР, при этом сама стреляла из автомата, не давала возможности боевикам вести прицельный огонь.

При отходе этот бронетранспортер бандиты расстреляли из гранатометов. Две гранаты попали в корпус и топливный бак боевой машины, которую мгновенно охватило пламя.

Ирина помогла всем раненым выбраться из бронетранспортера. А спастись сама не смогла. Сгорела заживо.

Похоронена Ирина Янина в Калаче-на-Дону. У нее остался сын. Указ о присвоении ей звания Героя России был подписан 14 октября 1999 года.