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09.12.2021 00:12
Рубрика: Общество

Диетолог назвал лучший суп для снижения холестерина

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Не только регулярные физические упражнения, лекарства и ограничение употребления алкоголя, но и ваша диета также может сыграть важную роль в снижении уровня холестерина. В холодные зимние месяцы особенно полезными могут стать супы, которые также помогут вам достичь своих целей в отношении здоровья.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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По словам известного американского медицинского эксперта, диетолога Лорен Манакер, одним из лучших супов для снижения уровня холестерина является домашний чечевичный суп. В колонке для издания eatthis.com, врач пояснила, что употребление этого домашнего супа позволяет контролировать количество содержащегося в нем натрия. По словам Манакер, чечевица богата полезными для сердца питательными веществами, такими как калий и клетчатка, поэтому ее употребление в пищу может помочь поддержать усилия по снижению уровня холестерина.

Еще одно преимущество домашнего супа из чечевицы заключается в том, что вы можете контролировать конкретные ингредиенты, из которых готовите блюдо. Диетолог уточнила, что в чечевичном супе не должно быть мяса с высокой степенью переработки (например, колбасы), и в него могут входить различные овощи, такие как морковь и капуста, для получения еще большего количества питательных веществ. Согласно исследованию, опубликованному в медицинском издании Current Atherosclerosis Reports, обработанное мясо может негативно повлиять на ваш уровень холестерина и увеличить риск сердечных заболеваний. Так что, если вы пытаетесь снизить уровень холестерина, неплохо было бы, чтобы в супе было много овощей и, по возможности, отсутствовало обработанное мяса, заключила эксперт.

Напомним, что, прежде, чем выбирать какой-либо способ лечения, необходимо проконсультироваться со специалистом.

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