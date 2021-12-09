Диетолог рассказала о противораковых свойствах зеленого чая

Новости

Истребитель F-35 упал с британского авианосца из-за дождевика 08:46
Эксперт рассказал, как сократить число спам-звонков 08:20
В Беларуси систему залпового огня "Ураган" пересадили на МАЗ-6317 08:15
Опубликован тизер нового боевика Гая Ричи 08:05
CNN: США воздержатся от санкций против России в энергетическом секторе 07:58
Синоптики предупредили о похолодании в Москве до -14 градусов 07:55
Барабанщика "Чиж & Co" Василевского обокрали после концерта в Москве 07:55
В Благовещенске установлен новый температурный рекорд 07:25
Посольство РФ в США осудило слова сенатора Уикера о ядерном оружии 07:13
Автомобиль въехал в группу дошкольников в Японии 06:33
Опрос: Больше половины родителей переживают из-за ЕГЭ 06:00
"Роскосмос": Тур на космодром Восточный стоит менее 10 тысяч рублей 05:59
Минздрав: Около миллиона британцев заразятся "омикроном" до конца года 05:32
На Дальнем Востоке развернули новые койки для больных COVID-19 04:59
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне" 04:20
Кардиолог Асият Хачирова предупредила о повышенном пульсе после COVID-19 03:40
СМИ: Цены на вино в 2022 году могут вырасти на 25 процентов 02:52
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества 02:18
Глава РФПИ Дмитриев назвал "Спутник V" самой безопасной вакциной 01:35
Вашингтон не планирует оказывать дополнительную военную помощь Украине 01:13
Российские университеты обсудили трансформацию высшей школы 01:01
Лондон и Канберра присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине 00:34
Диетолог назвал лучший суп для снижения холестерина 00:12
Россияне хотят получить на Новый год деньги, но дарят косметику и конфеты 00:02
Замглавы PGNiG Вацлавский: В Польше хотели бы увеличения поставок "Газпрома" 08.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 07:45
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала о противораковых свойствах зеленого чая

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если пить зеленый чай каждый день, можно снизить риск возникновения рака, сообщила врач-диетолог Татьяна Иванникова в интервью РИА Новости.

Фото: iStock
Врач объяснила, чем опасны при COVID-19 чай, кофе, перец и горчица

Зеленый чай содержит много катехинов - это органические вещества из группы флавоноидов, которые являются сильными антиоксидантами. Они уменьшают количество свободных радикалов в организме человека, тем самым предотвращая возникновение рака.

Чай содержит четыре основных компонента катехина. Эпигаллокатехин (EGC) - самый сильный антиоксидант, в 25, а то и в 100 раз сильнее, чем витамины C и E. Одна чашка зеленого чая в день дает до сорока миллиграммов полифенолов. Повышается иммунитет, уменьшается риск развития склероза.

Кроме того, говорит эксперт, зеленый чай обладает успокаивающими свойствами и защищает человека от стрессового переедания.

Людям с низким давлением и с заболеваниями печени или кишечника пить зеленый чай надо с осторожностью.

При возникновении проблем со здоровьем - обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением.

Наука Общество Здоровье Общество Наука Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Посольство РФ в США осудило слова сенатора Уикера о ядерном оружии
Путин объяснил американские санкции попытками сдержать Россию
ГП подготовила поправки, запрещающие наказывать коррупционеров только штрафами
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Глава РФПИ Дмитриев назвал "Спутник V" самой безопасной вакциной
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"