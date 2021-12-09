Диетолог рассказала о противораковых свойствах зеленого чая

Если пить зеленый чай каждый день, можно снизить риск возникновения рака, сообщила врач-диетолог Татьяна Иванникова в интервью РИА Новости.

Зеленый чай содержит много катехинов - это органические вещества из группы флавоноидов, которые являются сильными антиоксидантами. Они уменьшают количество свободных радикалов в организме человека, тем самым предотвращая возникновение рака.

Чай содержит четыре основных компонента катехина. Эпигаллокатехин (EGC) - самый сильный антиоксидант, в 25, а то и в 100 раз сильнее, чем витамины C и E. Одна чашка зеленого чая в день дает до сорока миллиграммов полифенолов. Повышается иммунитет, уменьшается риск развития склероза.

Кроме того, говорит эксперт, зеленый чай обладает успокаивающими свойствами и защищает человека от стрессового переедания.

Людям с низким давлением и с заболеваниями печени или кишечника пить зеленый чай надо с осторожностью.

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