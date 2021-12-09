За первое полугодие 2021 года российские компании потратили на благотворительность 8 миллиардов рублей. Такие данные приводит Федеральная налоговая служба.

Для сравнения: за весь 2020 год отечественные компании перечислили в благотворительные фонды 10 миллиардов рублей. Сегодня бизнес становится все более социально ответственным. Времена, когда крупные компании, корпорации, медиаструктуры думали только о прибыли, ушли в прошлое.

Компании поддерживают не только благотворительные фонды, но и реализуют собственные проекты, например, в сфере образования или культуры. Например, активно развивает социальные проекты Пятый канал. Телевизионные программы и внеэфирные мероприятия благотворительной направленности - особенная и важная миссия компании. За время существования программы "День ангела" 312 воспитанников детских домов обрели приемных родителей.

Проект "День добрых дел" - коллаборация Пятого канала и благотворительных фондов, деятельность которых направлена на лечение детских заболеваний. Все собранные проектом средства идут на проведение экстренных операций, покупку необходимых лекарств, самого современного технологического оборудования. За 6,5 года реализации проекта "День добрых дел" зрители Пятого канала перечислили в благотворительные фонды более 4,5 миллиарда рублей (точнее, 4 523 017 842 рубля).

"Сегодня можно говорить о том, что для отечественных компаний корпоративная социальная ответственность стала важной частью повестки, которая связана с устойчивым развитием бизнеса, с лояльностью сотрудников, с формированием благоприятной социальной среды и позитивной репутации", - говорит исполнительный директор компании "Меркатор Холдинг" Татьяна Богатель.

Компании стремятся создавать долгосрочные благотворительные и социальные проекты, именно поэтому многие даже в трудное время пандемии не свернули свои программы, а продолжали их финансирование и развитие.

Сформировался новый тренд, когда руководители крупных компаний готовы инвестировать свое время в общественно значимые проекты

Все это приносит свои результаты. За последние 11 лет (с 2009 по 2020 год) в Мировом индексе благотворительности Россия поднялась с 138-го на 67-е место. По доле от прибыли, которую российский бизнес готов тратить на благотворительность, мы не только не отстаем от развитых стран, но даже и опережаем их. Если в богатейших странах Запада расходы на благотворительность колеблются в районе одного процента от прибыли, то отечественные компании могут потратить до пяти процентов и даже больше.

Особенно если речь идет про крупные градообразующие компании.

"Потребность российского бизнеса заниматься благотворительностью и реализовывать социальные проекты действительно выросла за последние годы, - отмечает директор по исследованиям и разработкам агентства КРОС Ксения Касьянова. - Это связано с разными причинами. Во-первых, выросла социальная ответственность бизнеса перед локальными сообществами, где присутствуют крупные градообразующие предприятия. Это связано с эволюцией самого бизнеса, с его расширением, в том числе с требованиями или рекомендациями государства и местных властей внимательнее относиться к проблемам регионов, в которых присутствуют компании. Во-вторых, проблема бережного отношения к сообществам, к экологии - все, что записано в целях устойчивого развития - побуждает предприятия гораздо охотнее отдавать деньги на благотворительность, чем пускать прибыль обратно в бизнес".

Меняется отношение к благотворительности не только у бизнеса, но и у простых граждан. По данным Центра информационных исследований, 62 процента россиян одобряют благотворительность, при этом 64 процента отметили, что благотворительность должна быть делом каждого человека в меру его возможностей. Охотнее всего в нашей стране помогают больным детям (50 процентов) и пожилым (25 процентов), а в топе приоритетных сфер поддержки - медицина (56 процентов), социальная работа и социальная защита (36 процентов), экология и защита окружающей среды (34 процента).

Благотворительность - это история не всегда про деньги. Не менее важный ресурс, который можно пожертвовать, - это время. Сейчас на западе сформировался новый тренд, когда руководители крупных компаний готовы инвестировать свое время в общественно значимые проекты. Особенно это актуально для руководителей, которые являются признанными экспертами в своей области. Например, они проводят семинары, мастер-классы или читают лекции в вузах. Это же справедливо и для медийных личностей, которые готовы "поработать лицом" для того, чтобы привлечь внимание к той или иной проблеме. Похожий тренд приходит и в Россию. Все больше отечественных компаний включают в благотворительную повестку не просто трансферт денег, а разрабатывают программы, в которых первые лица компании могут принять личное участие.