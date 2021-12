"Доступен каждому": Ученые назвали самый вредный для печени напиток

Напитки с высоким содержанием сахара могут провоцировать неалкогольную жировую дистрофию печени. Об этом говорится в исследовании американских ученых, результаты которого цитирует Eat This, Not That.

За основу своей работы ученые взяли Фрамингемское исследование сердца (Framingham Heart Study, FHS), которое началось в 1948 году. Сотрудники Медицинской школы Бостонского университета (при поддержке Медицинской школы Гарварда) анализировали данные "когорты третьего поколения и потоков FHS" (эти участники исследования находились под наблюдением примерно с 2002 года). Данные были собраны у 1636 человек.

Ученых в первую очередь интересовала связь между употреблением сахаросодержащих и газированных напитков и выявлением у участников неалкогольной жировой дистрофии печени (состояние, когда в печени скапливается чрезмерное количество жира, что может провоцировать увеличение органа и вызывать болезненные ощущения). По данным Mayo Clinic, этой болезнью страдают около четверти американцев.

В результате выяснилось, что у тех, кто употреблял напитки с высоким содержанием сахара чаще одного раза в неделю, риск развития неалкогольной жировой дистрофии печени повышался в два с половиной раза по сравнению с теми, кто полностью отказался от подобных напитков.

В свою очередь, у тех участников исследования, которые употребляют такие напитки "время от времени" (чаще раза в месяц, но реже раза в неделю), также было зафиксировано увеличение количества жира в печени.

В статье отмечается, что по вредности для печени газировка стоит на одном уровне с алкоголем. При этом никаких возрастных ограничений на законодательном уровне для таких напитков в отличие от спиртного нет.