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09.12.2021 22:10
Рубрика: Общество

Духовные лидеры РФ призвали обратить внимание на гонения на христиан Африки

Текст: Елена Яковлева

Беспрецедентных масштабов достигли гонения на христиан в ряде африканских стран. И хоть сейчас на Западе это замалчивается, международное сообщество должно обратить внимание на эту проблему, заявил исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России (МСР), секретарь по межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей РПЦ, священник Дмитрий Сафонов.

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Он привел страшные цифры: во всем мире радикалы каждую минуту убивают за веру одного христианина, а в Африке - более 10 христиан.

Самые неблагополучные страны по проявлениям христианофобии, по словам Сафонова, Нигерия, Конго, Мали, Буркина-Фасо, Эфиопия.

- К сожалению, эта проблема замалчивается, особенно на Западе, - цитирует слова о. Николая ТАСС. - Масштаб преступлений, жестокость просто беспрецедентные. Это настоящий геноцид. Целые деревни выжигаются, уничтожаются физически.

Там, где активно действуют террористические организации или радикальные силы из местного населения, власти, по его словам, порой пытаются что-то сделать, но "только для галочки".

- В Нигерии, например, племена фулани буквально ежедневно целыми деревнями уничтожают население, - рассказывает священник. - И все это прикрывается как бы войной за земельные угодья, но ничего подобного. Конечно, они захватывают земли, но их задача - уничтожить христианство.

В прошлом году был создан Общественный совет при Секретариате Форума партнерства Россия - Африка.

- Сейчас эта тема вышла на общероссийский уровень, в повестку дня общего диалога с Африкой. МИД нас поддерживает в этом. Потому что действительно масштаб гонений просто совершенно не поддается даже какой-то оценке, - сказал о. Дмитрий, являющийся членом Общественного совета.

По его словам, Русская православная церковь и религиозные лидеры разных конфессий страны предлагают "ввести данную проблему в международную повестку дня". И приостановить международную помощь тем странам Африки, власти которых потворствуют геноциду христианского населения.

Он также обратил внимание на значительный рост проявлений христианофобии и в других регионах мира, в том числе и в Европе. По его словам, опубликованный на днях итоговый доклад за 2020 год международного католического фонда "Помощь Церкви в беде" фиксирует "беспрецедентный рост" в последние годы антихристианских акций и случаев вандализма в европейских странах. Разрушают памятные кресты, пытаются поджечь и поджигают церкви, оставляют оскорбительные надписи, нападают на католических священнослужителей. "Такого взлета не наблюдалось вообще за всю историю наблюдений, и именно в европейских странах", - подчеркнул о Дмитрий.

Общество Религия

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