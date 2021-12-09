Эксперт оценил риски дефицита красной икры

Россиянам можно не торопиться за красной икрой в магазины: ее хватит всем, а цены, вероятнее всего, "будут корректироваться". Такую точку зрения на брифинге высказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

"Объем мороженой икры, которая сейчас имеется, легко закрывает все потребности. Я не вижу оснований для роста цен", - сказал он.

В ноябре стало известно, что цены на красную икру в России достигли исторического максимума, преодолев отметку в 5 тыс. рублей. По мнению Германа Зверева, это было связано в первую очередь с ростом экспорта: Япония "демонстрировала колоссальные аппетиты по покупке икры, заполняя свои хранилища". Японцы опасались возможных сбоев поставок, поэтому усиленно закупали икру. Также росту цен на икру способствовало существенное подорожание перевозок.

"Тот резкий скачок, который произошел, сейчас будет корректироваться", - считает эксперт.