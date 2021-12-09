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09.12.2021 13:35
Рубрика: Власть

Эксперт поддержал инициативу Генпрокуратуры арестовывать криптовалюты

Текст: Иван Петров
Заявление генерального прокурора РФ Игоря Краснова о необходимости разработки в России законов, регулирующих обращение криптовалюты, совершенно обоснованно. Такое мнение в беседе с корреспондентом "РГ" высказал глава российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА) генерал-лейтенант Юрий Жданов.

Эта инициатива особо актуальна, по его словам, поскольку спрос на криптовалюты сейчас превышает интерес к другим активам.

Фото: Александр Корольков/РГ
Чем опасны вложения в криптовалюты

"Мера по аресту и конфискации криптовалюты была предложена МВД еще в 2019 году. Совместно с Росфинмониторингом, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, ФСБ, Федеральной таможенной службой и Службой судебных приставов при участии Верховного суда МВД предлагало разработать правовой механизм ареста виртуальных активов для их конфискации. Но кроме технических сложностей этому мешал и неопределенный статус криптовалюты в России. Предложение арестовывать и конфисковывать криптовалюту из незаконного владения позволит эффективно бороться с криптопреступлениями. Но для того, чтобы это можно было делать, необходимо сначала признать криптовалюту на законодательном уровне", - считает Жданов.

Несмотря на то, что многие экономисты и финансисты видят в новых финансовых технологиях и инструментах светлое будущее, международные правоохранительные структуры весьма осторожны с такими оценками. По словам Главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, цифровые валюты ставят под удар стабильность глобальной финансовой системы.

Интерпол, Европол, FATF (международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) в своих документах последних лет постоянно акцентируют внимание на крайне опасных тенденциях использования криптовалют, технологии блокчейн транснациональными преступными организациями, группами мошенников, хакеров и террористическими формированиями.

"В настоящее время, фактически, можно констатировать, что криптопреступность стала неотъемлемым элементом современной мафиозной деятельности и финансирования терроризма. В отчете о преступлениях в сфере криптовалют за 2021 год "Все, что вам нужно знать о программах-вымогателях, рынках даркнета и многом другом", который был выпущен в феврале этого года международной компанией Chainalysis следует, что криптовалюта остается привлекательной для преступников в первую очередь из-за своего псевдоанонимного характера и легкости, с которой он позволяет пользователям мгновенно отправлять средства в любую точку мира, несмотря на его прозрачный и отслеживаемый дизайн", - рассказал глава российской секции МПА.

В 2019 году незаконная деятельность составила 2,1% от всего объема транзакций с криптовалютой или примерно переводы на сумму 21,4 млрд долларов. В 2020 году доля незаконных операций с криптовалютой упала всего до 0,34% или 10 млрд долларов США в объеме транзакций. Одна из причин снижения процента незаконной деятельности, по словам Юрия Жданова, заключается в том, что общая легальная экономическая активность почти утроилась в период с 2019 по 2020 год.

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"Если посмотреть на отмывание денег с точки зрения географии, основываясь на разбивке местоположений сервисов, получающих незаконную криптовалюту, Россия окажется на втором месте по получению наибольшего объема криптовалюты с незаконных адресов. Впереди США, после нас Китай", - заключил эксперт.

Напомним, в четверг стало известно, что Генпрокуратура России разработала нормы, которые позволят арестовать и конфисковать криптовалюту из незаконного владения, в том числе чиновников, обвиняемых в коррупции.

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