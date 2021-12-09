Эксперт рассказал, как сократить число спам-звонков

Чтобы избежать телефонного спама, надо установить на телефон блокировщики звонков или определители вызовов. Об этом заявил директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский в интервью радио Sputnik.

По его словам, эти программы позволят блокировать или определять нежелательные номера.

"Соответственно, человек просто не будет брать трубку или не будет получать эти звонки. Это поможет сократить потенциальные потери и риски, а также сохранить нервную систему в нормальном состоянии", - сказал эксперт.

Дворянский также посоветовал не указывать свой основной номер телефона на непроверенных интернет-ресурсах. Если такая необходимость все же возникает, то лучше завести второй номер и использовать его, считает специалист.