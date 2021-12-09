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09.12.2021 08:20
Рубрика: Происшествия

Эксперт рассказал, как сократить число спам-звонков

Текст: Матвей Линник

Чтобы избежать телефонного спама, надо установить на телефон блокировщики звонков или определители вызовов. Об этом заявил директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский в интервью радио Sputnik.

Фото: iStock
ФАС и операторы связи подписали меморандум по борьбе со спам-звонками

По его словам, эти программы позволят блокировать или определять нежелательные номера.

"Соответственно, человек просто не будет брать трубку или не будет получать эти звонки. Это поможет сократить потенциальные потери и риски, а также сохранить нервную систему в нормальном состоянии", - сказал эксперт.

Дворянский также посоветовал не указывать свой основной номер телефона на непроверенных интернет-ресурсах. Если такая необходимость все же возникает, то лучше завести второй номер и использовать его, считает специалист.

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