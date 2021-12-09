Эксперты прогнозируют снижение инвестиций в площадки под жилье

Общий объем инвестиций в недвижимость составит в России в нынешнем году 390 млрд рублей, сообщает CBRE. Это на 28% больше чем в 2017 году и на 37%, чем в 2020 году.

Около половины инвестиций составили вложения в площадки под жилье. Инвестиции в склады выросли за год на 24% - до 69 млрд рублей.

В следующем году, ожидают эксперты, объем инвестиций в жилье снизится - просто из-за очень высоких показателей в нынешнем году. Их доля снизится до 25%. Вырастут вложения в офисы, на которые сейчас идет высокий спрос, продолжится бум в складском сегменте.