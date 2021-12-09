Эксперты прогнозируют снижение инвестиций в площадки под жилье

Новости

Попова сообщила о начале исследования иммунитета к COVID-19 среди детей 12:00
В Минтруде разъяснили, когда отцу положен больничный по уходу за ребенком 11:58
Ветерану из Подмосковья вручили медаль "Гарибальдийская звезда" 11:54
Instagram вернет хронологическую ленту 11:52
Запуск тяжелой "Ангары-А5" с космодрома Плесецк произойдет 23 декабря 11:42
Рафик Загрутдинов: В Коньково ввели в строй дом с подземным паркингом по программе реновации 11:31
В Совфеде прокомментировали слова сенатора США о ядерном ударе против РФ 11:22
В столице пройдет студенческая неделя "Моспром studweek" 11:21
ФАС начала проверку пяти дорожно-ремонтных компаний Ростовской области 11:16
Дело экс-губернатора Белозерцева связали с контрактами по борьбе с COVID-19 10:54
В России с начала года заразились коронавирусом более 570 тысяч детей 10:45
МВД: В условиях пандемии возрастают риски хищения средств из бюджета 10:44
Путин оценил вклад РФПИ в борьбу с коронавирусом 10:43
Названы основные причины автомобильных аварий в Москве 10:42
В МВД назвали наиболее коррупционные сферы в России 10:41
С 12 декабря поезда из Москвы начнут курсировать по новому графику 10:39
Новую гиперзвуковую ракету разработали для Су-57 10:35
В России работают над обликом перспективного авианосца 10:30
Попова: В среднем новые значимые мутации COVID появляются раз в полгода 10:23
ГП разработала нормы для конфискации незаконной криптовалюты 10:20
Мишустин: Успех в борьбе с COVID зависит от взаимодействия медиков всех стран 10:15
Следователи попросили арестовать совладельца "Рив Гош" Августа Мейера 10:11
Премьер Финляндии извинилась за посещение вечеринки вместо самоизоляции 10:01
Подводные беспилотники с дальностью до 1000 км создадут в России 10:01
Эксперт рассказал о профессиях будущего, которые появились в России 09:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 11:51
Рубрика: Экономика

Эксперты прогнозируют снижение инвестиций в площадки под жилье

Текст: Марина Трубилина

Общий объем инвестиций в недвижимость составит в России в нынешнем году 390 млрд рублей, сообщает CBRE. Это на 28% больше чем в 2017 году и на 37%, чем в 2020 году.

Фото: istock
Выплаты на покупку жилья получили 110 тысяч семей

Около половины инвестиций составили вложения в площадки под жилье. Инвестиции в склады выросли за год на 24% - до 69 млрд рублей.

В следующем году, ожидают эксперты, объем инвестиций в жилье снизится - просто из-за очень высоких показателей в нынешнем году. Их доля снизится до 25%. Вырастут вложения в офисы, на которые сейчас идет высокий спрос, продолжится бум в складском сегменте.

Экономика Недвижимость

Главное сегодня

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
Посольство РФ в США осудило слова сенатора Уикера о ядерном оружии
Минтруд предложил упростить оформление инвалидности
ГП подготовила поправки, запрещающие наказывать коррупционеров только штрафами
Глава РФПИ Дмитриев назвал "Спутник V" самой безопасной вакциной
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию