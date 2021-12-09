ЕС озаботился преступностью в эпоху пандемии

Чиновники Европейской комиссии (ЕК) бьют тревогу. Два коронавирусных года показали, что закрытые границы, локдауны и другие ограничительные санитарные меры не стали серьезным препятствием для криминальных элементов в их преступной деятельности. А вот работу полицейских органов ЕС они очень затруднили.

По данным Европола - европейского координационного полицейского органа - около 65 процентов преступных организаций в ЕС являются многонациональными, а 80 процентов ведут трансграничную преступную деятельность, связанную в основном с торговлей наркотиками, организацией незаконной миграции и преступлений сексуального характера.

Как заявил "Евроньюс", испанский депутат Европарламента Хуан Фернандо Лопес Агилар, "пандемия коронавируса многое изменила в худшую сторону". "Она вызвала невероятную волну уголовных преступлений в Интернете, особенно жестоких по отношению к наиболее уязвимым людям, в том числе несовершеннолетним, - отметил европарламентарий. - Во время локдаунов участилось сексуальное насилие над детьми, в социальных сетях распространилось мошенничество. Из страны в страну перемещается и традиционная преступность". "Очень важно, чтобы правоохранительные органы были обеспечены надлежащими инструментами для выявления серьезных трансграничных преступлений и борьбы с ними", - уверен он.

Для работы в новых условиях европейцы разработали пакет мер, который позволит национальным полицейским органам более эффективно противостоять криминальным элементам. Основное внимание уделяется обмену информацией. Еврокомиссия намерена объединить базы данных всех стран-членов ЕС в единую систему, куда будет стекаться вся информация, в том числе изображения, образцы ДНК, отпечатки пальцев, данные о регистрации автомобилей. Доступ к сведениями можно будет получить в кратчайший период, без преодоления бюрократических трудностей.

Отдельный протокол направлен на облегчение работы полиции стран ЕС в других государствах Евросоюза. В первую очередь это необходимо, когда преступники преследуются "по горячим следам". Теперь в таких случаях полицейским будет можно пересекать внутренние границы ЕС и действовать на территории соседей. Как заявил заместитель председателя Европейской комиссии Маргаритис Схинас, "криминальные элементы не должны прятаться от полиции, просто переезжая из одной европейской страны в другую".

Теперь предложения Еврокомиссии должны быть одобрены европарламентариями и утверждены Европейским советом, после чего страны ЕС должны будут принять поправки в национальные законодательства и приступить к выполнению рекомендаций.

Планы Еврокомиссии уже вызвали недовольство правозащитников. Активисты организации "Европейские цифровые права" (EDRi) считают, что сбор в единую базу данных полицейской информации из всех стран ЕС может привести к дискриминации отдельных людей и целых обществ. Правозащитники подчеркивают, что "зачастую в полицейских базах содержится информация, основанная на слухах и наветах. Если по всему ЕС полиция получит доступ к нашим изображениям и сможет в автоматическом режиме распознавать нас, это станет прямым нарушением нашего права на частную жизнь".