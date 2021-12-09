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09.12.2021 17:47
Рубрика: Власть

ГД одобрила проект о данных, передаваемых оператором правоохранителям

Законопроект, уточняющий перечень информации, которую провайдеры и мобильные операторы должны предоставлять по требованию правоохранительных органов, принят Госдумой в первом чтении. Речь идет о поправках в закон "О связи".

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
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Согласно документу, собственник или иной владелец технических сетей связи обязан обеспечить хранение в течение трех лет информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений, а в случае необходимости - предоставлять все эти данные правоохранительным органам.

Если законопроект будет принят в окончательном чтении, он вступит в силу через 90 дней после опубликования, уточняет РИА Новости.

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