ГД одобрила проект о данных, передаваемых оператором правоохранителям

Законопроект, уточняющий перечень информации, которую провайдеры и мобильные операторы должны предоставлять по требованию правоохранительных органов, принят Госдумой в первом чтении. Речь идет о поправках в закон "О связи".

Согласно документу, собственник или иной владелец технических сетей связи обязан обеспечить хранение в течение трех лет информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений, а в случае необходимости - предоставлять все эти данные правоохранительным органам.

Если законопроект будет принят в окончательном чтении, он вступит в силу через 90 дней после опубликования, уточняет РИА Новости.