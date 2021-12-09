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09.12.2021 10:37
Рубрика: Происшествия

Генпрокурор: У главы ставропольского ГИБДД нашли 21 объект недвижимости

Текст: Иван Егоров
Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, подозреваемый в коррупции является обладателем не только знаменитого особняка с "золотым унитазом" но еще и 21 объекта недвижимости и 6 автомобилей.

Как заявил в интервью РИА Новости генпрокурор Игорь Краснов, все это имущество, в том числе записанное на родственников и близких Сафонова, будут изымать.
Главу УГИБДД Ставрополья и его подельников задержали за крупные взятки

"В ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства", - отметил Краснов.

Он также уточнил, что по делу о многомиллионных взятках к уголовной ответственности привлекается не только Сафонов, но и несколько его подчиненных, которые тоже "аскетичным образом жизни похвастаться не могут".

По данным главы надзорного ведомства, общая стоимость имущества, приобретенного ими в период службы на неподтвержденные доходы, превышает сотни миллионов рублей. Начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и ряд его подчиненных задержали в июле. Сотрудникам госавтоинспекции вменили в вину получение особо крупной взятки группой лиц на общую сумму более 19 миллионов рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Задержание главы ГИБДД Ставрополья и его подельников

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