Генпрокурор: У главы ставропольского ГИБДД нашли 21 объект недвижимости

Как заявил в интервью РИА Новости генпрокурор Игорь Краснов, все это имущество, в том числе записанное на родственников и близких Сафонова, будут изымать.

"В ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства", - отметил Краснов.

Он также уточнил, что по делу о многомиллионных взятках к уголовной ответственности привлекается не только Сафонов, но и несколько его подчиненных, которые тоже "аскетичным образом жизни похвастаться не могут".

По данным главы надзорного ведомства, общая стоимость имущества, приобретенного ими в период службы на неподтвержденные доходы, превышает сотни миллионов рублей. Начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и ряд его подчиненных задержали в июле. Сотрудникам госавтоинспекции вменили в вину получение особо крупной взятки группой лиц на общую сумму более 19 миллионов рублей.