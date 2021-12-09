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09.12.2021 13:04
Рубрика: Власть

Генштаб РФ: Любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться

Фото: Max Black / AP Фото: Max Black / AP
Фото: Max Black / AP

Обстановка на востоке Украины обостряется, любые провокации украинских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Он отметил, что поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам.

"Киев не выполняет минские договоренности. Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения в Донбассе противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны. Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Генштаб ВС РФ Обстановка на востоке Украины

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