Герасимов: Более 95% пусковых установок РВСН содержатся в постоянной готовности

"Одной из основных задач повышения боевых возможностей Вооруженных сил России остается поддержание высокой боевой готовности ядерной триады", - заявил в четверг на встрече с военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"В стратегических ядерных силах идет плановая замена ракетных комплексов, выслуживших установленные сроки, а также модернизация систем вооружения, - сообщил он. - В наземных стратегических ядерных силах более 95 процентов пусковых установок содержится в постоянной готовности к боевому применению. В Ракетных войсках стратегического назначения продолжается перевооружение на комплексы "Ярс", а также приводятся в готовность к боевому применению очередные пусковые установки ракетного комплекса "Авангард".

По словам Герасимова, в боевой состав морских стратегических ядерных сил в ближайшее время будет введен еще один атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами "Булава". Продолжается модернизация стратегических ракетоносцев авиационных стратегических ядерных сил, обеспечивающая применение ими современных высокоточных ракет большой дальности.

"В целом состояние ядерной триады России обеспечивает решение задач сдерживания. При этом развитие стратегических ядерных сил ведется в строгом соответствии с международными обязательствами, определенными Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - СНВ-3", - сделал вывод начальник Генштаба.