Герасимов: Минобороны укрепляет воздушно-космическую оборону страны

В четверг на встрече с военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов рассказал, как идет совершенствование воздушно-космической обороны страны.

Чтобы нарастить ее возможности, своевременно выявлять атаки вражеских ракет, на орбиту вывели очередной спутник Единой космической системы. Кроме того, по словам Герасимова, в интересах Минобороны РФ продолжают строить радиолокационные станций системы загоризонтного обнаружения воздушных целей. Эти РЛС позволяют контролировать воздушное пространство на дальности до 2 тысяч километров от российской границы.

Кроме того, соединения и части ВКС оснащают современной и модернизированной авиатехникой, зенитными ракетными комплексами, радиолокационными станциями и комплексами различного назначения. Приоритет, по словам начальника Генштаба, отдается самолетам Су-57, Су-35с и Су-34. А также комплексам противовоздушной обороны С-400, С-350 и "Панцирь-С".

Одновременно развивается беспилотная авиация. В ВКС поставили новые разведывательно-ударные комплексы с беспилотными летательными аппаратами, хорошо зарекомендовавшие себя в ходе боевых действий в Сирии. А еще расширяются возможности ведения радиоэлектронной борьбы, нанесения высокоточных ударов, увеличения дальности и продолжительности полета беспилотников.

"15 ноября текущего года успешно проведены испытания по поражению выведенного из эксплуатации отечественного космического аппарата, который был запущен еще в 1982 году", - напомнил начальник Генштаба. По его словам, образовавшиеся в результате точного удара фрагменты спутника не угрожают космической деятельности на орбите.

Герасимов сказал, что сейчас эти фрагменты движутся по траекториям вне плоскости орбит космических станций. Их внесли в главный каталог российской системы контроля космического пространства и постоянно отслеживают.