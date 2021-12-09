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09.12.2021 15:40
Рубрика: Экономика

Герман Греф на прямой линии с сотрудниками Сбербанка

Текст: Дмитрий Мурашов
Председатель Правления Сбербанка Герман Греф провёл вчера традиционную прямую линию с сотрудниками Группы Сбербанк. Прямая линия была полностью мультимедийной: трансляцию можно было увидеть, услышать и прочитать. Герман Греф озвучил итоги года, поделился планами на будущее и ответил на вопросы по телемосту из различных регионов присутствия банка и прямо во время эфира через сайт и мобильное приложение, по электронной почте и СМС. Прямая линия транслировалась на русском и английском языках. Мероприятие длилось более трёх часов.

Греф, обращаясь к своим сотрудникам, в частности, сказал, что Сбер постоянно улучшает продукты для своих сотрудников. С 1 марта 2022 года банк запускает программу субсидирования ипотеки для сотрудников. Субсидия будет составлять 4% от рыночной ставки по ипотеке и будет включена в соцпакет каждого сотрудника Сбербанка и наших компаний экосистемы, в которых более 50% участия Сбера.

Программа будет работать таким образом, что ей смогут воспользоваться как те, кто еще планирует взять ипотеку, так и сотрудники, у которых уже есть ипотечный кредит. Максимальный размер кредита - 20 млн в Москве, 15 млн в Петербурге, Московской области и Ленинградской области, 10 млн - остальные регионы страны. Минимальный размер ставки, до которой будет предоставляться субсидия - 4%.

По словам пресс-службы банка, новая инициатива станет важным дополнением к существующему соцпакету сотрудников и позволит и дальше привлекать лучших специалистов для работы в команде Сбера.

Справка

ПАО Сбербанк - крупнейший банк в России и один из ведущих в стране глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредитель и основной акционер ПАО Сбербанк - Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений.

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