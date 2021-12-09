"Глупой затеей" назвал Лукашенко планы Варшавы возводить пограничную стену

Откровенно "глупой затеей" считает Александр Лукашенко планы официальной Варшавы возводить стену на границе с Беларусью. Свою позицию он изложил 9 декабря в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, информирует БЕЛТА.

Белорусский лидер высказал предположение, что "видимо, у кого-то в Польше среди инициаторов этой стены закончились деньги. Поэтому они за счет этого проекта хотят пополнить свои кошельки. Если говорить о стене, она не будет стоить ни 400, ни 500 миллионов долларов, как они планируют, она будет стоить около $1 млрд".

Президент пояснил, что на отдельных участках белорусско-польской границы уже построили такую стену, но это не способствует сдерживанию беженцев. "Как признают спецслужбы Польши, больше всего беженцев проникло на тех участках, где построена эта стена. Всего около 25 тысяч человек. Поэтому есть ли смысл в таком случае строить подобную стену?", - задал резонный вопрос Лукашенко.

Он напомнил в этой связи о попытке Вашингтона построить стену на границе с Мексикой. "Один президент строил, второй сейчас разрушает. Думаю, что может получиться так и в Польше, - не исключил глава государства. - Мы не напрягаемся по этому поводу. Это их проблема. Пусть строят. Но в Польше очень нестабильная обстановка. И не факт, что это правительство удержится". Поэтому президент высказал уверенность в том, что к власти в соседней стране могут прийти "более умные, хозяйственные люди и найдут, куда потратить этот миллиард долларов".

В качестве примера Лукашенко сослался и на историю разрушения Берлинской стены. "Это была победа европейской демократии. Все кричали: нет разделительным полосам и стенам на границах! Теперь что, они хотят Евросоюз огородить стеной в пять с половиной метров? Как-то с идеологией и демократией не вяжется. Глупая, бестолковая затея", - резюмировал белорусский руководитель.