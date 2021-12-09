Два семестра, четыре квартала, двенадцать месяцев - для Года науки и технологий у каждого собственный ритм и шкала измерений, а общий итог еще не подвели. Но предварительные выводы и оценки сделать можно.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Андрей Фурсенко как сопредседатели оргкомитета по проведению в России Года науки и технологий в совместном интервью "Российской газете" акценты расставили и на ключевые вопросы ответили. Тематический год, посвященный науке, которая подпитывается высшей школой и рождает новые технологии, высветил главное: Россия станет прирастать умами молодых.

По словам Андрея Фурсенко, наука - это "настоящая территория творчества, вызовов и смелости". Как раз то, что наиболее близко людям молодым, которые стремятся пробовать новое и не боятся ошибок. И в подтверждение этих слов - пример: в 2021 году российские школьники выиграли все международные олимпиады по естественным наукам - физике, химии, биологии, математике, информатике.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко проводит эту линию дальше - к высшей школе. По мировой статистике, сегодня каждый четвертый стартап (25 процентов и более) рождается в университетах. В России - только три процента. Как переломить ситуацию? В зарубежных вузах выстроена целая система поддержки студенческих стартапов, а в России единая экосистема студенческого технологического предпринимательства только начинает формироваться.

Именно с этой целью планируется открыть университетские стартап-студии. По словам вице-премьера, на пилотном этапе в 2022-2024 годах будет запущена сеть из 15 таких студий. В них пройдут обучение команды и будут сформированы механизмы оказания помощи в бизнес-процессах.

В ведущих российских университетах готовят к открытию 120 новых молодежных лабораторий

А реализация всей стратегической инициативы "Платформа университетского технологического предпринимательства", которую недавно утвердило правительство РФ, позволит создать не менее 30 тысяч новых университетских стартапов и 150 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. Она же, по расчетам, может "суммарно привлечь 180 миллиардов рублей на ранних стадиях студенческих стартапов".

На конгрессе в Сочи будет рассказано об уже действующих программах поддержки студенческого предпринимательства. Из тех, что на слуху - "Стартап как диплом". Она позволяет студентам защитить бизнес-проект в качестве выпускной квалификационной работы. В пробном режиме такая программа стартовала в 2017 году в Дальневосточном федеральном университете. К этому дню ее смогли перенять и адаптировать к своим задачам около 40 российских вузов, в том числе Казанский национальный исследовательский технологический университет, Томский политехнический, Сибирский и Южный федеральные университеты, Юго-Западный государственный университет.

Итоги Года науки и технологий подводят на Конгрессе молодых ученых, который проходит в Сочи, в Парке науки и искусства "Сириус"

Основными задачами Года науки и технологий изначально считали привлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий, повышение вовлеченности профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития России. А в более широком смысле - формирование у граждан ясного понимания тех инициатив в области науки и технологий, которые реализуют сегодня государство и бизнес.

Именно с этой целью по всей стране проводили мероприятия с участием известных деятелей науки, запускали образовательные платформы и конкурсы. А увидеть воочию научно-технические достижения можно было на форумах и выставках, что включены в основной план Года науки и технологий. В числе таких уже состоявшихся мероприятий - "Технопром", "Техносреда", "Армия-2021", "Россия - спортивная держава", Международный авиационно-космический салон МАКС-2021.

Нельзя не упомянуть масштабный просветительский проект "На острие науки". Для популяризации новых знаний созданы и вышли в эфир циклы документальных фильмов.

Запомнились зрителям документальный сериал "Наука. Территория героев", тревел-шоу "Мои университеты. Будущее за настоящим". А тем, кто помладше и только еще присматривается к разным профессиям, было полезно посмотреть цикл анимационных научно-популярных фильмов "Просто", где ведущие российские ученые в интересной и доступной форме отвечают на сложные научные вопросы.

Статистика, за которой следили в оргкомитете года, на этот день такова: всего проведено без малого 4,5 тысячи мероприятий, к их организации подключились все 85 субъектов Российской Федерации. Включенные в план Года науки мероприятия посетили более 6,3 миллиона человек, а общий охват в онлайн-формате превысил 274 миллиона.

Подведение итогов Года науки и технологий и церемония его закрытия состоятся на Конгрессе молодых ученых, который проходит в Сочи, в Парке науки и искусства "Сириус". Его участники - около 3 тысяч представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров. А еще, конечно, победители конкурсов и обладатели грантов, талантливые студенты и активные школьники.

6,3 миллиона человек посетили мероприятия Года науки и технологий

Трехдневная деловая программа конгресса разбита на пять тематических треков ("Год науки и технологий", "Управление и инвестиции", "Взаимодействие и кооперация", "Инфраструктура и среда" и "Кадры и человеческий капитал") и включает круглые столы, сессии, панельные дискуссии, а также образовательные мероприятия по различным направлениям научно-исследовательской деятельности.

В рамках конгресса запланирована презентация ключевых достижений национального проекта "Наука и университеты" в 2021 году. А параллельно все три дня проходит выставка "Вузпромэкспо". На ней рассказывают о своей деятельности и представляют передовые разработки ведущие университеты и научно-исследовательские институты из разных регионов России.

Помимо деловых мероприятий, для участников и гостей Конгресса молодых ученых подготовлена насыщенная мультиформатная культурно-развлекательная программа. В нее включены научно-популярное шоу, фестиваль актуального научного кино, офлайн-викторина, а также Рождественские лекции, научно-музыкальное шоу "Квадрат эволюции" в формате сторителлинга, ток-шоу "Суд над супергероем".

Для тех, кто в Сочи не поехал, но интересуется работой конгресса, организованы прямые трансляции на телеканале "Наука", "Россия 24", а также онлайн-трансляции на сайте Года науки и технологий (годнауки.рф) и в социальных сетях Минобрнауки России, Российского общества "Знание".

Дословно

Александр Сергеев, академик, президент РАН:

- Год науки был объявлен год назад, в декабре, когда уже, к сожалению, бюджет был сверстан, поэтому дополнительно денег наука не получила. Но сделано многое, в том числе премии, для повышения престижа науки. Если престиж будет, то и финансирование науки будет. Надеюсь, что в следующем году как эффект мы это увидим.