Городов с новостройками стало почти на сотню больше

Пятая часть запусков проектов строительства жилья приходится на небольшие города.

За 11 месяцев этого года в России, по данным системы наш.дом.рф, запущены проекты многоквартирного строительства площадью 39 млн кв. м. Это на 66% больше, чем за тот же период прошлого года. Почти пятая часть всех запусков пришлась на небольшие города и населенные пункты с численностью населения не более 100 тысяч человек.

География запусков в этом году расширилась на 90 городов и поселков. За 11 месяцев реализация новых проектов началась в 413 населенных пунктах 78 регионов (за тот же период 2020 года новые проекты стартовали в 323 населенных пунктах).

Больше всего запуски выросли в средних по численности городах - с населением от 100 до 250 тысяч человек: более чем в два раза, говорит руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Причем этот прирост сложился не только за счет спутников Москвы или Санкт-Петербурга, но и отдаленных от столичных агломераций городов - например, Южно-Сахалинска, Артёма, Ханты-Мансийска, Великого Новгорода.

По словам эксперта, высокий прирост запусков зафиксирован и в группе городов до 100 тыс. человек - более чем в полтора раза. "В этих городах, помимо высоких запусков, отмечен и самый высокий в стране прирост текущего портфеля строительства - на 18% больше по сравнению с 11 месяцами прошлого года, при среднероссийском уровне в +5%", -подчеркнул он.

В общей сложности в городах и населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек с начала 2021 года начата реализация проектов площадью 6,4 млн кв. м - 16% от объема всех новых жилых проектов в стране за это же время.