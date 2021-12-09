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09.12.2021 18:00
Рубрика: Власть

Госдума определила порядок работы в весеннюю сессию

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла постановление о распорядке работы депутатов в период весенней сессии. Она продлится с 10 января по 31 июля 2022 года. Документ согласован со всеми фракциями Государственной Думы.

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Первую неделю весенней сессии парламентарии проведут в регионах, встречаясь с избирателями, а с 17 января начнутся пленарные заседания.

В ходе сессии запланировано 20 пленарных недель и семь региональных.

При этом отпуск депутатов будет разделен на две части. Первая из них начинается со 2 мая и продлится две недели, вторая, самая большая часть отпуска, запланирована на лето, с 1 августа по 29 августа, заявил глава комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Виктор Пинский.

"После отпуска до 11 сентября мы работаем в регионах", - отметил он.

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