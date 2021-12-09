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Текст:   Татьяна Замахина 
17:14 09.12.2021

Госдума приняла проект об оперативной достройке проблемных домов

До 2024 года застройщики смогут получать землю без торгов в целях достройки домов для обманутых дольщиков. Такой законопроект, подготовленный представителями разных фракций, прошел первое чтение.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Этот механизм продлевается на два года.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Дольщики из девяти регионов получат квартиры или компенсации

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, возможности бюджетов всех уровней по софинансированию программ помощи обманутым дольщикам ограничены. "В этой связи правильно будет продлить возможность передачи земли без торгов ответственным застройщикам для достройки проблемных домов", - заявил спикер.

Володин подчеркнул, что государство последовательно решает проблемы участников долевого строительства, однако до сих пор остаются десятки тысяч пострадавших от недобросовестных застройщиков. Он напомнил, что в едином реестре проблемных объектов числятся 2,6 тысячи домов, из них 2 тысячи строилось девелоперами, которые уже находятся в стадии банкротства.

"Мы должны сделать все, чтобы понятие "обманутый дольщик" ушло в прошлое", - считает Володин.

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