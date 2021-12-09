Госдума приняла проект об оперативной достройке проблемных домов

Этот механизм продлевается на два года.

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, возможности бюджетов всех уровней по софинансированию программ помощи обманутым дольщикам ограничены. "В этой связи правильно будет продлить возможность передачи земли без торгов ответственным застройщикам для достройки проблемных домов", - заявил спикер.

Володин подчеркнул, что государство последовательно решает проблемы участников долевого строительства, однако до сих пор остаются десятки тысяч пострадавших от недобросовестных застройщиков. Он напомнил, что в едином реестре проблемных объектов числятся 2,6 тысячи домов, из них 2 тысячи строилось девелоперами, которые уже находятся в стадии банкротства.

"Мы должны сделать все, чтобы понятие "обманутый дольщик" ушло в прошлое", - считает Володин.