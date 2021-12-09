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09.12.2021 16:33
Рубрика: Власть

Госдума приняла во втором чтении проект закона о власти в регионах

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла во втором чтении законопроект, посвященный взаимодействию всех уровней власти, которые работают в регионе. Изменения к основному чтению вводят четкое распределение полномочий между ее федеральным, региональным и муниципальным уровнями.

"Мы расширяем полномочия органов власти - многие вопросы будут решаться в регионах", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения проекта. Так, именно местные заксобрания будут определять, сколько сроков оставаться губернатору на посту. Пока что глава региона не может быть избран на данную должность более двух сроков подряд - теперь это ограничение исключат.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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Законопроект изменяет и механизм ответственности главы региона. Он может быть отрешен от должности в том числе в связи с утратой доверия президента. Устанавливаются методы воздействия на главу субъекта - в том числе выговоры. Раньше такие инструменты не были предусмотрены законом. Кроме того, отрешенный от должности глава субъекта в течение пяти лет не имеет права баллотироваться вновь. Эти нормы позволят повысить ответственность губернаторов перед гражданами, считает Володин. "Вот он, бездельник, избрался, средства нашел, ввел в заблуждение граждан и ничего не делает, - охарактеризовал спикер таких губернаторов. - Кто может защитить? Президент. Взял и отстранил, услышав граждан". Таким образом, изменения усилят институт президента, подчеркнул Володин.

Как сообщил один из инициаторов, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, поправок ко второму чтению поступило очень много. Согласно одобренным изменениям, в доработанной редакции закона теперь будут указаны все полномочия регионов по совместному ведению. "Это то, что всегда вызывало различное толкование, особенно у контрольно-надзорных органов", - уточнил Крашенинников. Документ, по его словам, направлен на то, чтобы в регионе слаженно работали все органы власти.

Первый замглавы фракции "Единой России" Дмитрий Вяткин считает, что для граждан главное нововведение - в том, что уйдет непонимание в разделении властных полномочий. Таким образом, по его словам, граждан не будут "гонять по кругу", нагружая отписками и отсылая в другие инстанции. "Эффективность, контроль, и ответственность. Вот три постулата нового закона о публичной власти", - считает Вяткин.

Ко второму чтению также была поддержана поправка, согласно которой руководители регионов смогут обращаться в представительный орган муниципального образования с инициативой об отставке его главы.

Было одобрена и поправка, в числе авторов которой - Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она допускает возможность 30-дневной рассылки проектов законов в регионы для получения отзывов. Первоначальное положение проекта закона предусматривает 15-дневную рассылку, что вызвало бурную критику на местах.

Фото: iStock
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А вот поправку депутатов Татарстана о возможности называться президентом для главы субъекта была рекомендована к отклонению. "У нас общий термин - глава субъекта РФ. Он может быть губернатором, мэром, но не президентом", - заявил Крашенинников. Он напомнил, что эта норма возникла еще в 2010 году. Пока ее не выполняет именно Татарстан.

Вместе с тем ко второму чтению была одобрена поправка депутатов этой республики, согласно которой регионы с учетом исторических традиций смогут устанавливать наименования органов исполнительной власти. Часть изменений, предложенных парламентской оппозицией, также были поддержаны.

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