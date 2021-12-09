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09.12.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Исследователи выяснили, сколько можно заработать в новогодние каникулы

Текст: Алексей Дуэль
Встречать Новый год не за праздничным столом, а на рабочем месте собираются 27% россиян. Такие результаты показал опрос, проведенный сервисом "VK Работа" специально для "РГ". Треть из них не хотят упускать возможность дополнительного заработка, а четверть не отмечает Новый год в принципе.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Все новогодние каникулы будут трудиться 17% опрошенных, от одного до трех дней - еще 30% респондентов.

Фото: istock
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В Новый год люди будут заняты и на основной работе, на подработках. Наиболее популярные места для краткого трудоустройства на праздничные дни: доставка (19%), сфера развлечений и торговля (по 17%).

Заработать за каникулы от 5 до 10 тысяч рублей планируют 42% трудолюбивых респондентов, еще 30% надеются выручить от 10 до 25 тысяч рублей. Новогодний доход в пределах 25-40 тысяч рублей планируют себе 20% опрошенных, а разбогатеть больше чем на 40 тысяч надеются 8% тружеников.

Кстати, большинство дополнительных новогодних вакансий были закрыты еще в ноябре, отмечают в "VK Работа".

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