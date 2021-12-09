У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Как заставить смартфон работать лучше с помощью скрытой настройки

Текст:   Антон Благовещенский
09.12.2021,  
17:21
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Многие приложения, установленные на смартфоне, погружаются в сон при нажатии клавиши выключения и блокировании экрана. Однако часть программ остаются бодрствовать и могут вызывать повышенный расход батареи.

Hi-tech Mail.ru рассказал, как можно увеличить время работы смартфона при помощи настроек, скрытых в меню.

На смартфонах Samsung реализован так называемый "Адаптивный режим аккумулятора", на Xiaomi/Redmi он называется "Умный режим". В нем искусственный интеллект изучает, как владелец смартфона использует приложения, и присваивает им статусы, которые определяют, насколько активно приложение будет вести себя в режиме блокировки.

Однако адаптивный или умный режим сам расходует заряд батареи, поэтому продвинутые пользователи могут воспользоваться режимом разработчика, чтобы установить статусы для приложений вручную. Для этого нужно активировать режим разработчика, после чего в меню разработчика найти раздел "Приложения в режиме ожидания". В нем отобразятся все приложения, использующие данный режим, и каждому можно присвоить статус от Active (максимальная активность) до Rare (минимальная активность).

Назван лучший в России смартфон. И это не Xiaomi

Также на смартфонах Xiaomi/Redmi можно ограничить активность приложений в меню "Контроль активности". Можно включить "Умный режим", или "Жесткое ограничение". В последнем случае смартфон будет принудительно закрывать работающие приложения для экономии энергии, но могут пострадать уведомления и другие функции.

смартфоны
Фото: Computerphile/ youtube.com
Умер Масаюки Уэмура - создатель консолей NES и Super Nintendo 16:35
Назван лучший смартфон на Android 06.12.2021
Можно покупать. Два лучших смартфона в России до 15 тысяч рублей 02.12.2021
лайфхаки
Фото: Activision
В Call of Duty: Warzone вышло самое крупное обновление в ее истории 14:14
Что делать, если не хватает памяти в смартфоне 01.12.2021
Обнаружен простой способ прочесть удаленные сообщения в WhatsApp 16.11.2021