Как заставить смартфон работать лучше с помощью скрытой настройки

Многие приложения, установленные на смартфоне, погружаются в сон при нажатии клавиши выключения и блокировании экрана. Однако часть программ остаются бодрствовать и могут вызывать повышенный расход батареи.

Hi-tech Mail.ru рассказал, как можно увеличить время работы смартфона при помощи настроек, скрытых в меню.

На смартфонах Samsung реализован так называемый "Адаптивный режим аккумулятора", на Xiaomi/Redmi он называется "Умный режим". В нем искусственный интеллект изучает, как владелец смартфона использует приложения, и присваивает им статусы, которые определяют, насколько активно приложение будет вести себя в режиме блокировки.

Однако адаптивный или умный режим сам расходует заряд батареи, поэтому продвинутые пользователи могут воспользоваться режимом разработчика, чтобы установить статусы для приложений вручную. Для этого нужно активировать режим разработчика, после чего в меню разработчика найти раздел "Приложения в режиме ожидания". В нем отобразятся все приложения, использующие данный режим, и каждому можно присвоить статус от Active (максимальная активность) до Rare (минимальная активность).

Также на смартфонах Xiaomi/Redmi можно ограничить активность приложений в меню "Контроль активности". Можно включить "Умный режим", или "Жесткое ограничение". В последнем случае смартфон будет принудительно закрывать работающие приложения для экономии энергии, но могут пострадать уведомления и другие функции.