Как жить на природе, оставаясь рядом с центром

В современном понимании покупка квартиры - это не просто приобретение квадратных метров. Выбирая жилье для себя и своей семьи, мы, в первую очередь, выбираем образ жизни.

Центр - для тех, кто привык быть в эпицентре событий. Любителям тишины и природы больше подойдут отдаленные районы с плеядой зеленых массивов. Столичные парки: "Измайловский", "Лосиный Остров", "Тропарево", "Крылатские холмы" - прекрасно подходят ценителям природы и активного отдыха, семьям с детьми. Однако у таких парковых районов есть неизбежный минус - удаленность от знаковых городских мест. Человеческая натура такова, что нам нужно все и сразу. Утро мы хотим начинать с пробежки в тенистом парке, а вечером иметь возможность окунуться в ритм большого города.

Казалось бы, столь противоречивые параметры невозможно соединить в одной локации. Однако такие места все же есть, стоит лишь присмотреться. Дом "Достижение" расположился как раз в одном из таких. Близко к центру, в живописном уголке на стыке районов Останкино и Марфино, раскинулся не просто зеленый оазис, а целый океан (651 гектар) бескрайних парков: камерный "Дубовая роща", "царский" "Останкино", который плавно переходит в Ботанический сад и ВДНХ. Здесь есть возможность побыть наедине с природой и, в то же время, не удаляться слишком далеко от знаковых столичных мест.

Кстати, парк "Останкино" незаслуженно обделен вниманием москвичей, а ведь это старейший столичный парк с многовековой историей, который посещали даже царские особы: императоры Павел I, Александр I и Александр II.

"Усадьба Останкино известна с 1558 года, - рассказывает историк-краевед Андрей Леднев, - Основные аллеи и дорожки, большой пруд за главным домом появились в период строительства Николаем Петровичем Шереметевым великолепного деревянного дворца, в котором разместился театр, открывшийся в 1795 году. Часть парка непосредственно за дворцом называлась "увеселительным садом", включавшим партер, английский сад и собственный садик Шереметева. Гости гуляли по дорожкам в окружении скульптуры, уютных беседок, катались на лодках. Когда угасал закат, над водами пруда устраивали фейерверки. В XIX столетии у москвичей входит в традицию праздновать Троицу в Останкинском парке. Казалось, вся Москва в день праздника собиралась здесь".

"Останкино" - это 72 гектара не просто парковой зоны, а настоящего леса, где растут вековые дубы. Биологи по праву считают останкинскую дубраву заповедной зоной, чудом сохранившуюся внутри столицы. Посудите сами, здесь растут десятки краснокнижных растений, гнездятся редкие птицы, и обитают животные, которых и не ожидаешь увидеть в черте города.

Но заядлые посетители Останкинского парка подтвердят, что здесь легко можно встретить и ястреба, и серую неясыть (разновидность сов), и даже хищную ласку.

Серая неясыть. Фото: Sminex

Несмотря на богатую природную составляющую, Останкинский парк совершенно не выглядит как заброшенный лес. В 2014 году здесь завершилась генеральная реконструкция, после которой появилось бесчисленное количество мощеных пешеходных и велосипедных дорожек с вечерней подсветкой. Площадки для игр с детьми, кардиомаршрут, конноспортивный клуб, зоны для фитнеса на свежем воздухе - разнообразие для любого отдыха. В зимнее время в парке открываются каток и маршруты для любителей беговых лыж.

И в то же время "Останкино" не "раскрученный" в хорошем смысле слова парк, а значит, здесь не будет толп отдыхающих в выходные и праздничные дни, как это обычно происходит в популярных "Сокольниках" или ВДНХ.

Кстати, Останкинский парк плавно перетекает в ВДНХ, с его калейдоскопом всевозможных событий. Круглый год здесь проходят основные городские мероприятия, фестивали и выставки. Здесь же находится самый большой искусственный каток в мире, самый большой океанариум в России, самый современный музей космонавтики и еще множество всего с приставкой "самый".

Бобр. Фото: Sminex

Близкое расположение к ВДНХ, романтика сталинского ампира и чикагской архитектуры послужили вдохновением для компании Sminex при создании "Достижения" - дома в окружении бескрайних парков на любой вкус. Архитектура дома, выполненная в стиле ар-деко, с одной стороны, подчеркивает эстетику района, с другой - становится его органичной доминантой.

Стилистика ар-деко выбрана не случайно. Именно этот стиль наилучшим образом подчеркивает уважение к историческому наследию и одновременно движение в направлении прогрессивного будущего.

Фото: Sminex

"Ар-деко возник как эстетическое выражение человеческого стремления к новым достижениям, - рассказывает генеральный директор брендингового и креативного агентства "Артоника" Денис Шлесберг, - Это был дух времени. Во многих сферах и индустриях менялись парадигмы, определяющие отношения с пространством и временем. Похожие процессы происходят и сейчас: роботизация, искусственный интеллект, блокчейн, планирование колонизации Марса, в конце концов. Поэтому эстетика ар-деко так близка современному человеку. А еще - это ответ на усталость от слишком абстрактного модернизма и скучного подражания классике, двух наиболее популярных и при этом полярных трендов в архитектурных проектах последних десятилетий. В ар-деко есть место и смелому эксперименту, и настоящей красоте, и это очень притягательно".

Особую торжественность дому "Достижение" придают элементы, выполненные в неоклассическом стиле: карнизы, эркеры, арки, балконы с декоративными металлическими решетками и стремящиеся ввысь пики. Переменная этажность от 21 до 28 этажей создает ощущение легкости, полета и обеспечивает панорамные виды из окон.

Внутренняя территория "Достижения" продолжает парковую тему района. Ландшафтный двор-долина площадью 1,7 гектара скрыт от посторонних глаз и создает впечатление модного парка где-то в сердце Европы.

"Сегодня жители мегаполиса хотят жить на природе, но при этом недалеко от центра, и "Достижение" подходит для этого идеально, - отмечает директор по продажам Sminex Иван Обухов, - Здесь комфортно соблюдать баланс между работой и отдыхом. Кроме того, жители дома рационально используют свое время. Например, чтобы отвести ребенка в детский сад, сходить на фитнес или поработать в спокойной обстановке достаточно просто спуститься на лифте".

И взрослые, и дети здесь смогут проводить время с интересом. Например, посидеть у пруда в беседке или устроить барбекю в специально оборудованной зоне. Любители релакса оценят общественную гостиную с террасой и гамаками. Для занятий спортом, помимо всепогодного фитнес-зала для жителей, есть и workout-зона на свежем воздухе - все это спроектировано по стандарту FIT LAB.

Фото: Sminex

Для гармоничного развития маленьких жителей - площадка для игр на свежем воздухе по стандарту KID"S LAB, где для ребенка любого возраста предусмотрен интересный игровой сценарий. Подростки смогут заняться паркуром в специально оборудованной для этого зоне.