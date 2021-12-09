Как жить на природе, оставаясь рядом с центром

Новости

В акватории Волги в Астрахани обнаружили нефтяное пятно 14:58
Путин и Байден отметили необходимость обсуждения вопросов безопасности со странами НАТО 14:56
Попова объяснила, как не заразиться коронавирусом 14:52
Врач назвал ошибки, которые россияне совершают при покупке лекарств 14:48
Владимир Зеленский назначен первым заместителем главы Минздрава РФ 14:46
Попова сообщила о госпитализации 28 человек, прилетевших из ЮАР 14:36
"Вектор" получил биоматериалы пациентов с "омикроном" 14:35
Новая Зеландия запланировала отказ от курения к 2025 году 14:28
Путин пригласил Меркель в Россию 14:27
Бирюков: За пять лет вдвое сократилось количество мигрантов в системе ЖКХ 14:08
В Москве за год отремонтируют 22 миллиона квадратных метров дорог 13:56
Премьер Британии Джонсон стал отцом в седьмой раз 13:49
В Москве впервые поставили ящики с реагентами у остановок 13:38
В Минске назвали вбросом материал NYT о посадке самолета Ryanair 13:34
Суд арестовал на два месяца совладельца "Рив Гош" Августа Мейера 13:32
В Подмосковье подняли штрафы для водителей общественного транспорта 13:30
Бирюков: Зима в Москве будет холодная и снежная 13:27
Ростовчане попытались пройти в ТЦ по QR-кодам от утюгов и продуктов 13:25
Генштаб РФ: Любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться 13:04
Франция и Италия не присоединились к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине 12:49
Аналитики: Российский рынок дронов в 2021 году составляет 10 млрд рублей 12:47
Оперштаб: В Москве выявлено 2 948 новых случаев COVID-19 12:42
В Москве упростили подключение Face Pay для прохода в транспорт 12:42
В российских обсерваторах с подозрением на "омикрон" находятся 177 человек 12:28
Более 50 школ в РФ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса 12:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 14:29
Партнерский проект
Рубрика: Экономика

Достижение комфорта и баланса

Как жить на природе, оставаясь рядом с центром
Текст: Евгения Мамонова
В современном понимании покупка квартиры - это не просто приобретение квадратных метров. Выбирая жилье для себя и своей семьи, мы, в первую очередь, выбираем образ жизни.
Фото: Sminex Фото: Sminex
Фото: Sminex

Центр - для тех, кто привык быть в эпицентре событий. Любителям тишины и природы больше подойдут отдаленные районы с плеядой зеленых массивов. Столичные парки: "Измайловский", "Лосиный Остров", "Тропарево", "Крылатские холмы" - прекрасно подходят ценителям природы и активного отдыха, семьям с детьми. Однако у таких парковых районов есть неизбежный минус - удаленность от знаковых городских мест. Человеческая натура такова, что нам нужно все и сразу. Утро мы хотим начинать с пробежки в тенистом парке, а вечером иметь возможность окунуться в ритм большого города.

Казалось бы, столь противоречивые параметры невозможно соединить в одной локации. Однако такие места все же есть, стоит лишь присмотреться. Дом "Достижение" расположился как раз в одном из таких. Близко к центру, в живописном уголке на стыке районов Останкино и Марфино, раскинулся не просто зеленый оазис, а целый океан (651 гектар) бескрайних парков: камерный "Дубовая роща", "царский" "Останкино", который плавно переходит в Ботанический сад и ВДНХ. Здесь есть возможность побыть наедине с природой и, в то же время, не удаляться слишком далеко от знаковых столичных мест.

Кстати, парк "Останкино" незаслуженно обделен вниманием москвичей, а ведь это старейший столичный парк с многовековой историей, который посещали даже царские особы: императоры Павел I, Александр I и Александр II.

"Усадьба Останкино известна с 1558 года, - рассказывает историк-краевед Андрей Леднев, - Основные аллеи и дорожки, большой пруд за главным домом появились в период строительства Николаем Петровичем Шереметевым великолепного деревянного дворца, в котором разместился театр, открывшийся в 1795 году. Часть парка непосредственно за дворцом называлась "увеселительным садом", включавшим партер, английский сад и собственный садик Шереметева. Гости гуляли по дорожкам в окружении скульптуры, уютных беседок, катались на лодках. Когда угасал закат, над водами пруда устраивали фейерверки. В XIX столетии у москвичей входит в традицию праздновать Троицу в Останкинском парке. Казалось, вся Москва в день праздника собиралась здесь".

"Останкино" - это 72 гектара не просто парковой зоны, а настоящего леса, где растут вековые дубы. Биологи по праву считают останкинскую дубраву заповедной зоной, чудом сохранившуюся внутри столицы. Посудите сами, здесь растут десятки краснокнижных растений, гнездятся редкие птицы, и обитают животные, которых и не ожидаешь увидеть в черте города.

Но заядлые посетители Останкинского парка подтвердят, что здесь легко можно встретить и ястреба, и серую неясыть (разновидность сов), и даже хищную ласку.

Серая неясыть. Фото: Sminex

Несмотря на богатую природную составляющую, Останкинский парк совершенно не выглядит как заброшенный лес. В 2014 году здесь завершилась генеральная реконструкция, после которой появилось бесчисленное количество мощеных пешеходных и велосипедных дорожек с вечерней подсветкой. Площадки для игр с детьми, кардиомаршрут, конноспортивный клуб, зоны для фитнеса на свежем воздухе - разнообразие для любого отдыха. В зимнее время в парке открываются каток и маршруты для любителей беговых лыж.

И в то же время "Останкино" не "раскрученный" в хорошем смысле слова парк, а значит, здесь не будет толп отдыхающих в выходные и праздничные дни, как это обычно происходит в популярных "Сокольниках" или ВДНХ.

Кстати, Останкинский парк плавно перетекает в ВДНХ, с его калейдоскопом всевозможных событий. Круглый год здесь проходят основные городские мероприятия, фестивали и выставки. Здесь же находится самый большой искусственный каток в мире, самый большой океанариум в России, самый современный музей космонавтики и еще множество всего с приставкой "самый".

Бобр. Фото: Sminex

Близкое расположение к ВДНХ, романтика сталинского ампира и чикагской архитектуры послужили вдохновением для компании Sminex при создании "Достижения" - дома в окружении бескрайних парков на любой вкус. Архитектура дома, выполненная в стиле ар-деко, с одной стороны, подчеркивает эстетику района, с другой - становится его органичной доминантой.

Стилистика ар-деко выбрана не случайно. Именно этот стиль наилучшим образом подчеркивает уважение к историческому наследию и одновременно движение в направлении прогрессивного будущего.

Фото: Sminex
"Ар-деко возник как эстетическое выражение человеческого стремления к новым достижениям, - рассказывает генеральный директор брендингового и креативного агентства "Артоника" Денис Шлесберг, - Это был дух времени. Во многих сферах и индустриях менялись парадигмы, определяющие отношения с пространством и временем. Похожие процессы происходят и сейчас: роботизация, искусственный интеллект, блокчейн, планирование колонизации Марса, в конце концов. Поэтому эстетика ар-деко так близка современному человеку. А еще - это ответ на усталость от слишком абстрактного модернизма и скучного подражания классике, двух наиболее популярных и при этом полярных трендов в архитектурных проектах последних десятилетий. В ар-деко есть место и смелому эксперименту, и настоящей красоте, и это очень притягательно".

Особую торжественность дому "Достижение" придают элементы, выполненные в неоклассическом стиле: карнизы, эркеры, арки, балконы с декоративными металлическими решетками и стремящиеся ввысь пики. Переменная этажность от 21 до 28 этажей создает ощущение легкости, полета и обеспечивает панорамные виды из окон.

Внутренняя территория "Достижения" продолжает парковую тему района. Ландшафтный двор-долина площадью 1,7 гектара скрыт от посторонних глаз и создает впечатление модного парка где-то в сердце Европы.

"Сегодня жители мегаполиса хотят жить на природе, но при этом недалеко от центра, и "Достижение" подходит для этого идеально, - отмечает директор по продажам Sminex Иван Обухов, - Здесь комфортно соблюдать баланс между работой и отдыхом. Кроме того, жители дома рационально используют свое время. Например, чтобы отвести ребенка в детский сад, сходить на фитнес или поработать в спокойной обстановке достаточно просто спуститься на лифте".

И взрослые, и дети здесь смогут проводить время с интересом. Например, посидеть у пруда в беседке или устроить барбекю в специально оборудованной зоне. Любители релакса оценят общественную гостиную с террасой и гамаками. Для занятий спортом, помимо всепогодного фитнес-зала для жителей, есть и workout-зона на свежем воздухе - все это спроектировано по стандарту FIT LAB.

Фото: Sminex

Для гармоничного развития маленьких жителей - площадка для игр на свежем воздухе по стандарту KID"S LAB, где для ребенка любого возраста предусмотрен интересный игровой сценарий. Подростки смогут заняться паркуром в специально оборудованной для этого зоне.

Экономика Экономика Недвижимость

Главное сегодня

Путин пригласил Меркель в Россию
Глава комитета Госдумы поблагодарил за идею отключить Россию от SWIFT
Власти Москвы выплатят по миллиону рублей семьям погибших при стрельбе в МФЦ
Гинцбург рассказал, когда решат вопрос об изменении "Спутника V" под "омикрон"
В Минске назвали вбросом материал NYT о посадке самолета Ryanair
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию