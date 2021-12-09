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09.12.2021 13:23
Рубрика: В мире

Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса

Текст: Юрий Когалов
Распространение штамма "омикрон" совпало с очередной волной заражения коронавирусом во многих странах, что привело к новым ограничениям. Власти стараются как можно сильнее снизить риски заражения инфекцией в преддверии новогодних праздников.
Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT
Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

Так в Дании на фоне почти 20-процентного роста заболеваемости было принято решение закрыть досрочно школы и увеличить каникулы почти на неделю. Занятия прекратятся 15 декабря, а возобновятся они не раньше 6 января. Кроме того, с 10 декабря ограничена работа баров и ресторанов, они должны будут закрываться не позже полуночи, а ночные клубы и вовсе не будут принимать посетителей.

Фото: Павел Лисицын \ РИА Новости
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В Британии премьер-министр Борис Джонсон объявил о том, что все, кто может работать из дома, должны перейти на удаленку, чтобы предотвратить распространение штамма "омикрон". В большинстве закрытых общественных мест вводится обязательное ношение масок, а на входе на массовые мероприятия будут требовать ковид-паспорта. Это правило распространяется и на матчи Премьер-лиги. Посмотреть игру смогут только те, кто прошел полный курс вакцинации или получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Франция в рамках новых мер по борьбе с распространением инфекции закрывает ночные клубы и запрещает танцевать в барах и ресторанах. Действовать это правило будет аж до 6 января. Кроме того, в ряде больниц приняли решение отложить проведение плановых операций. На этот шаг администрации пошли ради того, чтобы освободить места для приема пациентов с COVID-19.

В Австрии пандемия уже второй год подряд мешает проведению Венского бала в Опере. Как заявили в правительстве, его организация невозможна в нынешних эпидемиологических условиях. Состояться бал должен был только в конце февраля, однако начинать готовиться к нему надо было бы уже сейчас. Традиционно на этом мероприятии собираются около пяти тысяч человек. Билет стоит от 250 до 18500 евро.

В бразильском штате Сан-Паулу, самом густонаселенном в стране, ковид-паспорта будут спрашивать со всех прибывающих как воздушным, так и морским путем. Руководство региона потребовало от центральных властей, чтобы это правило действовало на территории всей страны, и предупредило, что вне зависимости от ответа с 15 декабря начинает применять у себя эту меру. "Мы не собираемся быть раем для противников вакцинации", - заявил губернатор штата Сан-Паулу Жоао Дориа.

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