Какой сегодня праздник. 9 декабря - День героев Отечества

9 декабря в России отмечают День героев Отечества. Памятная дата была установлена по предложению парламентариев в 2007 году. "Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Дата приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался в дореволюционной России после учреждения в 1769 году Екатериной II ордена св. Георгия. Им награждались офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу. Первым полным кавалером ордена св. Георгия (все четыре степени) стал Михаил Кутузов. После Октябрьской революции орден, а вместе с ним и праздник, были упразднены. В 1992 году орден был восстановлен. Фамилии его кавалеров заносятся на мраморные доски в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

В Советском Союзе в 1943 году для награждения рядового и сержантского состава был учрежден своеобразный аналог ордена св. Георгия - орден Славы трех степеней. Высшей степенью отличия в СССР считалось учрежденное в 1934 году звание Героя Советского Союза.

В наши дни главной государственной наградой является звание Героя Российской Федерации, присваиваемое "за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига". Герою России вручается знак особого отличия - медаль "Золотая Звезда". Звание было учреждено в 1992 году. В случае присвоения и звания Героя России, и звания Героя Труда (учреждено в 2013 году) на родине награждаемого устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью.

Первую награду получил космонавт Сергей Крикалёв за мужество и героизм, проявленные во время космического полета длительностью 312 суток на орбитальной станции "Мир". С 1992 года было присвоено около 1,1 тысячи званий. Некоторые указы о присвоении Героя России официально не публикуются, поэтому точное число награждений назвать сложно. Больше всего наград получили участники первой и второй чеченских кампаний и участники отражения нападения боевиков на Дагестан.

В этот день в Вооруженных силах России проводятся торжественные построения личного состава. В российских городах проходят памятные мероприятия, тематические акции, церемонии возложения венков к мемориалам павшим защитникам Отечества.

Кстати

В 2007 году в столице был открыт первый в России Музей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров Орденов Славы.