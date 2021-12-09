Кардиолог Асият Хачирова предупредила о повышенном пульсе после COVID-19

Одно из последствий COVID-19 - повышенный пульс (более 90 ударов в минуту). "Такое происходит после всех ОРВИ, а также после COVID-19. На это жаловались многие переболевшие люди", - рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, кардиолог Асият Хачирова. Она напомнила, что при длительной повышенной нагрузке на сердце произойдет его износ.

"Это можно сравнить с автомобильным мотором, там тоже не должны зашкаливать обороты, чтобы не случился износ системы", - объяснила Хачирова. По ее словам, после болезни любая физическая активность, даже минимальная, очень сильно разгоняет пульс.

Поэтому важно избегать всякого рода физических нагрузок и дождаться восстановления всех функций организма. Также необходимо соблюдать режим сна и отдыха, а еще правильно питаться - в рационе должны быть все необходимые витамины и микроэлементы.