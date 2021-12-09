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09.12.2021 02:16
Рубрика: Общество

Команда на борту МКС увеличилась до 10 человек

Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8631)
В среду, 8 декабря, интернациональная команда на Международной космической станции увеличилась до десяти человек. К исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента МКС причалил корабль "Союз МС-20" под управлением космонавта Александра Мисуркина. Вместе с ним - два туриста из Японии: миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано.

К моменту их прибытия на МКС работали россияне Антон Шкаплеров (сейчас он в роли командира станции) и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кайла Бэррон (все четверо - США) и представитель Германии Маттиас Маурер.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
На МКС откроется корпункт ТАСС

Старт "Союза" с членами экспедиции посещения состоялся с Байконура в 10.38 мск. За новым пуском в казахстанской степи, уже слегка припорошенной снегом, наблюдала большая группа журналистов и блогеров из Японии. И это тоже часть программы, которую согласовал с "Роскосмосом" главный пассажир - Юсаку Маэдзава, оплативший свое и своего помощника космическое путешествие.

Напомним: Маэдзава - основатель компании Zozo Inc., его называют одним из богатейших людей в Японии. Про Ёдзо Хирано известно, что он работает продюсером в компании Space Today и отравился в космос, чтобы освещать пребывание своего боса и спутника на МКС. А программа у них во многом необычная и мало похожая на то, чем занимались космические путешественники до них.

Как следует из досье, что подготовлено ТАСС, о своих планах стать космическим туристом господин Маэдзава объявил в 2018 году. Тогда он заключил соглашение с компанией Илона Маска на полет вокруг Луны на корабле Starship. Но с этим пошли задержки, и в мае 2021-го Юсаку Маэдзава подписал контракт с компанией Space Adventures на полет к МКС в российском корабле "Союз МС".

К своему путешествию миллиардер из Японии тщательного готовился, причем не только в ЦПК им. Гагарина в Звездном городке. Он запустил большую компанию в социальных сетях -100 Things You Want MZ To Do in Space. В результате собрал немало оригинальных заданий, чем таким особенным мог бы заняться на МКС в условиях невесомости. А потом - рассказать о своих ощущениях и показать это на видео.

ТАСС уполномочен заявить: их новый корпункт выше всех - открыт 8 декабря на МКС

Сразу по прилете на МКС господин Маэдзава хотел бы сыграть в бадминтон с командиром своего экипажа (к слову: несколько лет назад Мисуркин организовал Федерацию бадминтона в родной для себя Орловской области и стал ее президентом). А еще состоятельный турист станет запускать на орбите бумажные самолетики, делать сальто назад и попытается надеть брюки без рук. Будет собирать в невесомости пазл, летать на ковре-самолете, пускать мыльные пузыри и высматривать в иллюминатор инопланетян.

P.S.

Стыковка с МКС корабля "Союз МС-20" проходила под руководством Александра Мисуркина, завершилась успешно и по графику. После чего туристы из Японии могли выдохнуть: "Аригато, Александр-сан!" А наши коллеги в ТАСС известили: теперь у них открыт корпункт на Международной космической станции - Александр Мисуркин прибыл туда с удостоверением специального корреспондента. Соглашение об этом было подписано накануне между ТАСС и "Роскосмосом".

Общество Космос РГ-Видео РГ-Фото

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