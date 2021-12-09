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09.12.2021 18:02
Рубрика: Культура

Кончаловский предложил снять документальный фильм в память о Тарковском

Текст: Сусанна Альперина
Заседание рабочей группы по подготовке плана мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня рождения режиссера Андрея Тарковского, состоялось сегодня, 9 декабря, под председательством директора Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светланы Максимченко.

"В 2022 году, как мы все знаем, исполняется 90 лет со дня рождения кинорежиссера Андрея Тарковского. Минкультуры России инициировало создание рабочей группы для обсуждения тех проектов, которые могут быть реализованы к юбилею мастера", - рассказала Светлана Максимченко, открывая заседание.

Фото: kino-teatr
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По ее словам, на данном этапе уже готовятся ретроспективы, фестивали, проекты по сохранению культурного наследия - реставрации копий, издание книг о режиссере, оцифровка его лекций. Как рассказал директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров, до конца 2021 года в планах закончить реставрацию всех картин Андрея Тарковского, правами на которые обладает киностудия. Среди них - "Сталкер", "Солярис", "Андрей Рублев", "Иваново детство", "Зеркало", а также первая и полная режиссерская версия фильма "Андрей Рублев", которая называется "Страсти по Андрею".

"Мы рассчитываем в следующем году ряд картин выпустить в повторный прокат и бесплатно отдать некоторые отреставрированные фильмы для показа на центральных телеканалах. Фильм "Страсти по Андрею" хотим также предложить ряду крупных международных кинофестивалей", - сообщил Карен Шахназаров.

При этом в рамках фестиваля российского кино Russian Film Festival запланированы показы фильмов Андрея Тарковского, ВГИК проведет реставрацию учебных работ режиссера, среди которых "Убийца", "Каток и скрипка", "Сегодня увольнения не будет", для их включения в ретроспективные показы.

Светлана Максимченко отметила, что особое внимание будет уделено мероприятиям, которые пройдут в международном пространстве. Так, Андрей Тарковский-младший, представляющий Международный фонд Андрея Тарковского, рассказал о масштабной программе празднования юбилея режиссера. Это - проведение международных выставок и лекций, а также показы отреставрированных фильмов на международных фестивалях за рубежом.

Различные мероприятия планируют провести Музей кино, музейно-выставочный центр "РОСИЗО", Государственный музей Истории российской литературы имени В.И. Даля, международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" и другие.

Дополнительно режиссер Андрей Кончаловский предложил снять документальный фильм памяти Андрея Тарковского и организовать цикл лекций для широкой публики.

"Мне кажется, нужно сделать документальный фильм, в котором люди, которые знали Андрея, любили его, поделились бы личными воспоминаниями об этой яркой личности. Также было бы очень важно найти человека, который мог бы доступно, живо и увлекательно объяснить широкой публике, в чем заключался смысл творчества Тарковского", - отметил он.

Фото: kinopoisk.ru
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Минкультуры России будет оказывать всестороннюю информационную поддержку всем мероприятиям, которые пройдут в рамках празднования юбилейной даты, связанной с Тарковским, в 2022 году. В частности, на портале "Культура.РФ" появится проект, посвященный юбилею. Министерство также готово рассмотреть возможность финансовой поддержки отдельных инициатив с учетом доведенных в 2022 году бюджетов и в соответствии с правилами предоставления субсидий.

В заседании приняли участие Станислав Воскресенский, Андрей Кончаловский, Владимир Малышев, Павел Лунгин, Глеб Панфилов, Инна Чурикова, Антон Малышев, Лариса Солоницына, Дмитрий Бак и другие.

Культура Кино и ТВ Документальное кино Андрей Кончаловский Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Персона: Андрей Тарковский

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