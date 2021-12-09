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09.12.2021,  
09:50
Текст:  Светлана Цыганкова

"Леопард" выйдет на испытания после ремонта и модернизации в 2022 году

Фото: Центр судоремонта "Звездочка" Фото: Центр судоремонта "Звездочка"
Фото: Центр судоремонта "Звездочка"

Атомная подводная лодка "Леопард" проекта 971 выйдет на испытания после ремонта и модернизации. Это планируют сделать в мае будущего года.

Фото: Объединенная судостроительная корпорация
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Об этом сообщил генеральный директор Центра судоремонта "Звездочка" Сергей Маричев, пишет ТАСС. Об добавил, что на субмарине останется прежним боевой арсенал - 40 ракет и торпед, его расширят за счет крылатых ракет "Калибр-ПЛ".

"РГ" сообщала о том, что это первая субмарина из подводных лодок третьего поколения, на которой проводится средний ремонт и модернизация. На субмарине заменили радиоэлектронное вооружение, системы управления, связи, навигации, гидроакустики.

"Леопард" - атомная подводная лодка проекта 971. В 1992 году вступила в строй. Сейчас ее модернизируют на северодвинской "Звездочке". Всего проходят модернизацию пять атомных подводных лодок этого проекта.

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