"Леопард" выйдет на испытания после ремонта и модернизации в 2022 году

Атомная подводная лодка "Леопард" проекта 971 выйдет на испытания после ремонта и модернизации. Это планируют сделать в мае будущего года.

Об этом сообщил генеральный директор Центра судоремонта "Звездочка" Сергей Маричев, пишет ТАСС. Об добавил, что на субмарине останется прежним боевой арсенал - 40 ракет и торпед, его расширят за счет крылатых ракет "Калибр-ПЛ".

"РГ" сообщала о том, что это первая субмарина из подводных лодок третьего поколения, на которой проводится средний ремонт и модернизация. На субмарине заменили радиоэлектронное вооружение, системы управления, связи, навигации, гидроакустики.

"Леопард" - атомная подводная лодка проекта 971. В 1992 году вступила в строй. Сейчас ее модернизируют на северодвинской "Звездочке". Всего проходят модернизацию пять атомных подводных лодок этого проекта.