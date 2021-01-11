"Леопард" получит "Калибр-ПЛ" и сможет потягаться с "Ясенем"

Многоцелевая АПЛ "Леопард" станет тише и получит новое оружие - такое заявление главкома ВМФ Николая Евменова открывает новую страницу в судьбе и боевой службе этой серии подводных охотников.

А поводом стало негромкое событие в Центре судоремонта "Звездочка", где вывели из эллинга после ремонта и модернизации атомную подводную лодку проекта 971 "Щука-Б" и сейчас проводят плановые работы на берегу перед спуском на воду и контрольными испытаниями.

"Леопард" стал первым среди себе подобных, кому выпал шанс родиться заново. Этот факт не преминул отметить и главнокомандующий Военно-морским флотом России. По словам адмирала Евменова, которые приводит Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны, подводная лодка "Леопард" относится к третьему поколению АПЛ, и именно она открывает программу средних ремонтов с глубокой модернизацией для "поддержания на требуемом уровне боеготовности группировки многоцелевых атомных подводных лодок".

Как следует из того же сообщения, "в рамках модернизации предусмотрено расширение применяемых образцов ракетно-торпедного вооружения, уменьшение акустической заметности корабля, улучшение условий обитаемости для экипажа, характеристик эксплуатационной надежности подводной лодки".

Прежде такое перерождение на стапеле и в цехах "Звездочки" последовательно прошли шесть стратегических подводных ракетоносцев проекта 667 БДРМ, несущих службу на Северном флоте: "Верхотурье", "Екатеринбург", "Карелия", "Новомосковск", "Тула", "Брянск". О том, чтобы пустить по такому же кругу серию многоцелевых АПЛ 971-го проекта, разговоры велись давно и на разных уровнях. Но не было денег, или они шли на другие нужды флота. Не хватало (и продолжает не хватать) судоремонтных мощностей. Возникали другие резоны и непредвиденные ситуации. В том числе аварийные, с необходимостью экстренного или внеочередного ремонта, как это было, например, после большого и крайне опасного пожара на "Екатеринбурге" в декабре 2011 года…

Ракетный крейсер проекта 667 БДРМ проходит модернизацию на "Звездочке". Фото: пресс-служба ЦС "Звездочка"

Вопреки ожиданиям и гарантийным нормам лишь через двадцать лет после ввода в боевой состав были включены в программу заводского ремонта с модернизацией и направлены на "Звездочку" две АПЛ проекта 971 - "Волк" и "Леопард". Причем второй, на год моложе первого, приняли в ремонт раньше и раньше должны возвратить.

С учетом сложившейся ситуации и новых задач, встающих перед ВМФ России, на атомоходах 971 проекта выполняется модернизация с масштабными изменениями корабля по отдельному проекту. По оценкам собеседников "РГ" в судостроительной отрасли, технический потенциал, закладываемый при модернизации кораблей проекта "Щука-Б", сопоставим с многоцелевыми АПЛ четвертого поколения "Ясень". По объемам работ, а следовательно, и срокам их проведения это сопоставимо с постройкой нового корабля. По деньгам - в два раза ниже.

Подготовку производства на "Звездочке" начали заблаговременно. В частности, была освоена технология агрегатной замены крупных сборочно-монтажных единиц, что позволило сократить затраты и время на демонтаж и выгрузку отдельных элементов оборудования в стесненных условиях лодочного отсека. Поступление нового, более современного оборудования, корабельных систем и комплексов вооружения потребовало плотного и не всегда "гладкого" взаимодействия с большим числом организаций-разработчиков, базовых НИИ и предприятий-смежников.

"В ремонте АПЛ "Леопард" приняли участие СПМБМ "Малахит", концерн "НПО "Аврора", СПО "Арктика", концерн "Гранит-Электрон", НИПТБ "Онега", концерн "Океанприбор", "ОКБМ Африкантов", концерн "Моринсис-Агат" и другие", - говорится об этом в официальном сообщении на сайте самой верфи.

И что же на выходе?

"К моменту вывода из эллинга силами "Звездочки" и контрагентов проведена замена радиоэлектронного вооружения, систем управления, связи, навигации, гидроакустики, БИУС", - резюмирует главком Николай Евменов.

БИУС, кто не знает - это Боевая информационно-управляющая система. Своего рода главный суперкомпьютер на подводной лодке, куда заведены все необходимые и возможные сведения о собственном оружии, местонахождении и параметрах движения ПЛ, назначенных для нее или обнаруженных ею целях, алгоритм предстартовой подготовки и много чего другого…

Еще недавно сведения фактического характера о подводных лодках проекта 971 "Щука-Б" были секретными и совершенно секретными. А теперь много вполне достоверной информации есть в открытой печати и даже на официальном сайте КБ-проектанта - Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит".

Данные пусть и сухие, но вполне информативные. На них и будем опираться в рассказе об этой серии кораблей - что с ними было, где они сейчас и что им предназначено в ближайшем будущем.

Семь - на севере, семь - на востоке

Андреевский флаг впервые подняли на "Леопарде" 15 января 1993 года. Фото: ПО "Севмаш"

Вышло так, что подводные лодки этого проекта, построенные на "Севмаше" в 80-х и 90-х годах, стали именными и образовали "звериный" ряд:

"Барс", "Пантера", "Волк", "Тигр", "Леопард", "Вепрь". К рубежу тысячелетия был достроен и в 2001-м передан флоту седьмой в серии "Гепард" (К-335). В очереди за ним стояли К-337"Кугуар" и К-333 "Рысь", но денег на обновление флота в казне уже не оказалось.

Корпусные заделы, заблаговременно созданные на "Севмаше" под корабли 971-го проекта (главным образом, нос и кормовые отсеки), после долгих обсуждений пустили на головной и следующий на ним ракетоносцы четвертого поколения проекта 955 "Борей" - это "Юрий Долгорукий" (несет службу на Северном флоте) и "Александр Невский" (в составе ТОФ).

А многоцелевой "Гепард", вопреки ожиданиям, стал в итоге "поскребышем" в семье подводных охотников. Что, впрочем, не помешало его экипажу - единственному во всей "звериной" дивизии - уже в момент подъема Андреевского флага унаследовать вместе с ним звание гвардейского.

Для полноты картины необходимо отметить, что многоцелевые подводные лодки этого же проекта параллельно строились на Заводе им. Ленинского комсомола в Комсомольске-на Амуре (сейчас - АО "Амурский судостроительный завод") в Хабаровском крае. И там, и там построили по семь кораблей. Причем, на востоке родилась самая первая АПЛ в этой серии (К-284 "Акула" - в 1986 году) и та, что ее завершала - атомная подводная лодка К-152 "Нерпа".

Но этот, дальневосточный "поскребыш", достраивали уже в рамках военно-технического сотрудничества по проекту 971И. "Нерпа" проходила испытания в Охотском море, а в 2012 году ее передали на десять лет в лизинг Индии. Там она получила наименование "Чакра", а крылатые ракеты "Гранат" с дальностью стрельбы 3,2 тысячи километров еще по передачи заменили ракетным комплексом "Клаб-С".

Десять лет в одной очереди

АПЛ "Волк" на выводе со стапеля. Фото: ПО "Севмаш"

В августе прошлого года с полей форума "Армия-2020" пришло сообщение "Интерфакса", что с Центром судоремонта "Звездочка" подписан контракт, цитируем, на "выполнение работ по ремонту с модернизацией крейсерских атомных подводных лодок проекта 971 Северного флота". На какие именно корабли - не уточнялось.

Но если речь о Северном флоте, то это уже названные "Леопард" и "Волк". Однако они прибыли на "Звездочку" для ремонта с модернизацией еще в 2011-м и 2014-м годах, соответственно. В мае 2012-го был поднят с воды и заведен в эллинг "Леопард", в 2015-м - "Волк".

И к лету прошлого года значительная часть стапельных работ, по крайней мере, на "Леопарде", была уже выполнена.

Возможно, коллеги из "Интерфакса" не разобрались или просто ошиблись, а речь в контракте шла о подводных лодках "Братск" и "Самара", доставленных в ремонт на северодвинскую "Звездочку" с Тихоокеанского флота еще в 2014 году. Тогда паззлы могут сложиться, потому что до лета прошлого года эти две подлодки просто ждали в очереди, когда судоремонтники, КБ-проектант и финансисты из Минобороны окончательно согласуют дефектовочные ведомости на ремонт, масштаб модернизации по проекту 971М и объем требуемого финансирования. Как показывает практика последнего десятилетия, такого рода согласования с перетягиванием каната то в одну, то в другую стороны стали притчей во языцех на предприятиях ОСК, выполняющих оборонные заказы.

Приписанные к Тихоокеанскому флоту АПЛ "Братск" и "Самара" по времени постройки как старший брат и младшая сестра "Леопарда": его передали ВМФ в 1992 году, а "Братск" (тогда еще просто К-391) - в 1989-м. "Самару" (К-295) - в 1995-м. Однако срок активной службы подводных лодок этой серии оказался сравнительно недолгим - что на Севере, что на Востоке.

В отличие от ракетных подводных крейсеров типа 667БДР и 667БДРМ многоцелевые АПЛ, насыщенные разнородными системами оружия и боевого управления, требовали больше внимания и технического обеспечения, в том числе при нахождении в базе и в промежутках между боевыми службами. Однако в Заполярье и особенно на Камчатке не было создано должных условий для поддержания их боевой готовности и своевременных ремонтов, не говоря уже о сервисном обслуживании со стороны промышленности.

К примеру, ремонт "Братска" планировали начать еще в 2008-м, чтобы в 2012-м, после ходовых испытаний, возвратить в боевой состав. Увы! Министр обороны Сергей Шойгу, посетивший в марте 2013 года Северо-Восточный ремонтный центр в Вилючинске, который затянул сроки работ на нескольких важных заказах ВМФ, принял решение передать другому исполнителю ремонт и модернизацию подводных лодок 971 проекта. В результате "Самару" и "Братск" в специально арендованном транспортном доке по Севморпути доставили в Северодвинск.

Хорошо, когда все дома…

Экипаж "Тигра" готов к подъему флага Фото: ПО "Севмаш"

Вернемся, однако, к форуму "Армия-2020" и подписанному там контракту с ЦС "Звездочка". Как вариант - речь в нем могла идти о судьбе еще одной "подводной кошки" - К-154 "Тигр" Северного флота, которая незадолго до этого, в 2019 году, передана для восстановления технической готовности и продления межремонтного срока на завод "Нерпа" в Мурманской области. Эта верфь с недавних пор является филиалом Центра судоремонта "Звездочка", и все важнейшие контракты заключает руководство головного предприятия.

В пользу такого предположения говорит и другой косвенный факт. По заявлению главкома ВМФ адмирала Николая Евменова в "Красной Звезде", в 2020 году на Северный флот должна была вернуться К-157 "Вепрь", которая с августа 2012 года находилась на той же мурманской "Нерпе" с целью "ремонта по техническому состоянию" и продления межремонтного срока. Дата окончания работ на этом заказе многократно переносилась, чему есть, наверное, свои объяснения.

Минувшим летом "Вепрь" сдавал экзамены после долгого ремонта, а в августе 2020-го вернулся, наконец, к месту службы. И не просто укрепил моральный дух в 24-й "звериной" дивизии, а практически удвоил наличные боевые возможности этого соединения Северного флота. Срок активной службы "Вепря" до постановки в ремонт на СРЗ "Нерпа" - 16-17 лет. А всего с момента ввода в боевой состав ему уже 25. Но еще две пятилетки надеемся видеть его в строю.

А там, глядишь, подтянется К-328 "Леопард", помолодевший за восемь лет на "Звездочке" еще на десять "гарантийных" лет. За ним - К-461 "Волк", который всего на год старше. И с "Нерпы", что совсем неподалеку от Гаджиево, вернется почти ровесник "Леопарда" - "Тигр".

А старшая среди всех "Пантера", не зная наперед своей судьбы, преданно ждет их возвращения и в одиночку согревает когда-то общий с "Тигром" причал…

"Пантера" без грифа "секретно"

АПЛ проекта 971 "Пантера" и "Тигр" у своего причала в бухте Ягельная. Фото: Телеканал Звезда / youtube.com

Об этой особи женского рода в 24-й "звериной" дивизии, ее экипаже и командирах, о новой флотской традиции, что от них пошла, "Российская газета" не раз рассказывала, имея информацию из первых рук.

Сейчас новый повод: исполняется 30 лет, как подводная лодка К-317 "Пантера" была принята в состав ВМФ, подняла Андреевский флаг и совершила переход к месту постоянного базирования на Северном флоте. Создатели "Пантеры" и служившие на ней военные моряки в один голос утверждают: заложенная на стапеле "Севмаша" 6 ноября 1986 года, на момент ввода в строй она стала самой тихой среди всех АПЛ третьего поколения.

"Снижение шумности кораблей достигалось за счет применения системы двухкаскадной амортизации - все оборудование и боевые посты разместили на амортизаторах в зональных блоках, а те, в свою очередь, были изолированы от корпуса корабля резинокордными пневматическими амортизаторами", - без оглядки на былую секретность отмечает теперь пресс-служба "Севмаша".

И в том же сообщении уточняет, что такие АПЛ предназначены "для поиска, обнаружения и слежения за ракетными подводными лодками и кораблями противника, а также для их уничтожения".

"Корабль вооружен торпедно-ракетным комплексом, который состоит из восьми торпедных аппаратов и приспособлен для стрельбы как торпедами, так и крылатыми ракетами и обеспечивает одиночную и залповую стрельбу, - вторит коллегам официальный сайт "Малахита". - Проект атомной подводной лодки разработан под руководством генерального конструктора Георгия Чернышова".

Теперь мы твердо знаем и можем открыто, со ссылкой на официальные источники, написать, что уже на "Пантере" в составе ГЭУ была использована блочная паротурбинная установка "с широким резервированием механизмов и оборудования". И что "на подводной лодке установлен семилопастной винт с улучшенными гидродинамическими характеристиками".

В известном смысле это и ответ на бесчисленные гадания в интернете про главный "водометный движитель" на АПЛ четвертого поколения "Ясень" того же питерского "Малахита". В самом КБ в ответ на это лишь улыбаются и ничего не комментируют.

А вот одну характерную особенность для АПЛ 971 проекта открытым текстом пояснили: "Лодка имеет крестообразное хвостовое оперение с обтекаемой гондолой, в которой находится устройство постановки-выборки буксируемой антенны".

Ничуть не меньше "рассекреченных секретов" интересно другое.

"Благодаря подводникам и сдаточной команде, - напоминают коллеги из пресс-службы "Севмаша", - 10 октября 1990 года приказом главнокомандующего ВМФ крейсеру было присвоено наименование "Пантера". Больше года инициаторы добивались этого решения. Из эллинга корабль вывели с именем на борту, но не имея еще официального разрешения…"

По инициативе экипажа, поддержанной ветеранами подводного флота, "Малахитом" и "Севмашем", наименование "Пантера" было присвоено новой АПЛ в честь одноименной подводной лодки, построенной в России в 1916 году и в 1919-м одержавшей победу над английским эсминцем "Виттория".

Ответственный сдатчик "Пантеры" Виктор Николаевич Сорокин в разговоре со мной уточнил: в том же приказе главкома ВМФ имя собственное - "Барс" - было присвоено и головной (первой) подводной лодке проекта 971, построенной на "Севмаше". А уж после этого имена собственные стали получать подводные лодки других проектов и поколений.

Вся "звериная" семья "Севмаша" на уникальных видео и фото - здесь.

Досье "РГ"

Что за кормой у "Леопарда"

Под тактическим номером К-328 заложен на стапеле "Севмаша" 10.09.1989.

24.01.1991 присвоено наименование "Леопард". 21 мая того же года унаследовал Краснознаменный флаг ракетной К-181 - первой советской АПЛ, всплывшей на Северном полюсе.

28.06.1992 - вывод со стапеля, 01.09.92 - физпуск реактора.

С 15 по 30 октября 1992 года проведены заводские ходовые испытания. Пройдено в надводном положении 3663 мили, в подводном - 1767.

С 30 ноября по 30 декабря 1992 года выполнена программа государственных испытаний. Пройдено в надводном положении 1606 миль, в подводном - 729. Командир экипажа - капитан II ранга В.И. Дьяконов. Ответственный сдатчик корабля - В.И. Кузнецов, сдаточный механик - В.П. Пастухов.

Приемный акт подписан 30.12.1992. Как показали проведенные испытания, отличается от базовой модификации лучшими показателями скрытности.

15 января 1993-го поднят Военно-морской флаг, день утвержден как дата ежегодного праздника корабля.

29 января 1993 года завершила переход к месту постоянного базирования в бухту Ягельная губы Сайда и вошла в состав 24-й дивизии подводных лодок Северного флота.

8 августа 1993 года на борту АПЛ побывал премьер-министр России В.С. Черномырдин.

Июнь - сентябрь 1994 - боевая служба под управлением 608-го экипажа, командир - капитан I ранга А. А. Попов.

1997 - находилась на ремонте в Северодвинске

16 апреля - 4 июля 1998 года - боевая служба в Атлантике под управлением экипажа с подводной лодки К-317 "Пантера", командир - капитан I ранга С. В. Справцев.

12 мая - 23 июля 1999 года выполнена боевая служба со штатным экипажем, командир - капитан I ранга В.П. Петрович.

12 февраля - 13 апреля 2000 года - боевая служба под управлением 608-го экипажа, командир - С. Е. Кавлис.

Октябрь-ноябрь 2001-го и октябрь-ноябрь 2002 года - выполнены две боевые службы со штатным экипажем, командир в обоих случаях - К. Э. Онушков.

19 марта 2003 года заключен договор о шефских связях с администрацией Приокского района Нижнего Новгорода.

2005 - второй экипаж "Леопарда" под командованием капитана I ранга А.П. Егорова введен в первую линию.

2006 - боевая служба с экипажем А.П. Егорова

2006 - экипаж принимал делегации министерства обороны Норвегии и Франции.

2007 - учебная стрельба практической ракетой ЗМ-10.

2009 - экипаж "Леопарда" прошел обучение в 270 Учебном центре ВМФ (Сосновый Бор, Ленинградская область).

С июня 2011 года находится в Центре судоремонта "Звездочка". В настоящее время на АПЛ "Леопард" завершается заводской ремонт и модернизация по проекту 971М с установкой ракетного комплекса "Калибр-ПЛ" и гарантированным продлением срока службы на 10 лет.

Командиры АПЛ К-328 "Леопард"

В.И. Дьяконов: 21.03.1990 - 12.02.1996

В. П. Петрович: 12.02.1996 - 29.03.2000

К. Э. Онушков: 22.06.2000 - 03.03.2003

Г. В. Иванов: 03.03.2003 - 21.06.2003

В.Н. Кочемазов: 21.06.2003 - 14.02.2004

А. Ю. Котенков: 19.06.2004 - 31.08.2005

А. П. Егоров: 26.12.2005 - н.в.

При подготовке использованы материалы Объединенной судостроительной корпорации, СПМБМ "Малахит", ПО "Севмаш" в открытом доступе, а также справочная информация с портала "Штурм глубины".