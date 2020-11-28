Каким остался в памяти друзей Герой России вице-адмирал Алексей Буриличев

Из-за ковида, который и стал причиной столь неожиданного исхода, прийти и проститься с ним смогли только самые близкие люди. А нас, журналистов, сослуживцы и вчерашние подчиненные начальника ГУГИ Минобороны РФ вице-адмирала Буриличева деликатно попросили не создавать сенсационности вокруг этой человеческой беды и не сочинять небылиц про то, чем занимались или могли заниматься в Главном управлении глубоководных исследований Министерства обороны России, которым последние 15 лет успешно руководил герой-подводник Алексей Витальевич Буриличев.
Накануне в "Красной Звезде" опубликовали официальный некролог, подписанный всеми руководителями Минобороны России, включая министра Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Там, уважительно говорили мои собеседники, все главное сказано. И это - правда.
"Свою жизнь Алексей Витальевич посвятил служению России, развитию и укреплению подводных сил ВМФ и внес неоценимый вклад в создание глубоководных аппаратов для подводных исследований и картографирования морского дна, спасения терпящих бедствие подводных лодок. Активно участвовал в научных исследованиях Арктики…".
Правда и то, что сын бывшего фронтовика Алексей Буриличев, став морским офицером, испытал себя на разных должностях и уровнях личной ответственности - от старшего инженера боевой части подводной лодки до командира АПЛ, командира дивизии подводных лодок и заместителя начальника штаба Северного флота.
Как отмечено руководством Минобороны, Алексей Буриличев, "неоднократно участвовал в выполнении сложных и ответственных задач в дальней морской зоне и удаленных океанских районах". И за это был удостоен ордена Красной Звезды, а в июле 96-го отмечен звездой Героя Российской Федерации. За дела последующие (пока не афишируемые) добавились три ордена Мужества, осенью этого года - орден "За морские заслуги"…
За этим наградным и, увы, посмертным перечислением не видно человека. Каким был в жизни герой-подводник, командир, товарищ, муж, отец, начальник?
Еще до того, как в "Красной Звезде" вышел официальный некролог, в "Российскую газету" пришло письмо - из городка и гарнизона в Заполярье, с которым Алексей Буриличев был связан, по меньшей мере, тридцать лет. Капитан I ранга в запасе Юрий Бузин и по сей день живет и работает в том самом месте, где начиналась их совместная с Алексеем Буриличевым служба на атомной "Пантере" - новейшей по тем временам многоцелевой подводной лодке проекта 971 "Щука-Б".
"Не могу думать и говорить о нем в прошедшем времени, - с горечью пишет Юрий Константинович. - Банальная фраза, но почему-то действительно первыми уходят от нас лучшие. А мой друг и товарищ, Герой России вице-адмирал Алексей Витальевич Буриличев к таким и относился.
Офицер и Командир с большой буквы! Авторитет среди подчиненных - каких поискать. Требовательный, умный, опытный, обязательный. С таким хоть в огонь, хоть в воду, да и под воду тоже - не страшно. Принципом его жизни было "Делай как я". Он всегда стремился сам опробовать все новое. А потом учить и спрашивать с подчиненных…".
В конце 1990 года, когда мы впервые познакомились, Бузин был заместителем командира по работе с личным составом (по политчасти - как называлась тогда эта должность), Буриличев - старшим помощником командира (старпомом) на АПЛ "Пантера". А командиром - капитан I ранга Василий Михальчук. Он и Бузин - чуть постарше, а нам с Алексеем Буриличевым в далеком уже 90-м, было по 32-33. Но я, хоть и родился на год раньше, чувствовал себя школьником, почти мальчишкой, когда просил старпома - немногословного и строгого - научить журналиста пользоваться перископом, чтобы искать всплывающие после пуска учебные торпеды…
"Один из самых опытных подводников-атомщиков, сумевший оставить след в памяти экипажей "Пантеры", "Волка" и других кораблей, у личного состава 24-й дивизии Северного флота, - читаю в письме у Юрия Бузина и знаю, что многие подписались бы под этими словами. - На боевой службе он не раз сумел "поставить на уши" супостата в зоне его ответственности. Штурман от Бога, лидер в коллективе, умница в науке, созидатель, и при этом - настоящий товарищ и друг.
Не так много найдется руководителей высокого ранга, которые не забывают своих старых друзей. Алексей относился к таким. К нему можно было обратиться за помощью в любое время дня и ночи. Он только спрашивал: "Это надо тебе?". Для него понятие "дружба" было круглосуточным.
Как-то на боевой службе еще на "Лире" (скоростные АПЛ проекта 705, 705К с титановым корпусом и ЖМТ-реактором на быстрых нейтронах - прим. авт.) мы с ним половину автономки проспорили о преимуществах семейной жизни. Он, в то время молодой флотский офицер и закоренелый холостяк, был убежден, что такой образ жизни - холостяцкий - самый что ни есть подходящий для подводника, профессия которого подразумевает риск. Но в переломном для страны 1991-м Алексей нашел-таки в Северодвинске свою Валентину, которая разделила с ним и радости, и беды суровой флотской жизни. Мой ей низкий поклон и искренние соболезнования…".
Бузина, Буриличева, Михальчука и меня, журналиста, связала с подводниками и сдружила на много лет история первой именной атомной подводной лодки "Пантера". По словам Юрия Бузина, не он, замполит, а именно Алексей Буриличев, старпом, решил и стал добиваться, чтобы их экипажу и кораблю присвоили имя собственное "Пантера" - в память об одной из первых и героических субмарин российского подводного флота.
Теперь с именами собственными на Северном флоте целая "звериная" дивизии. Вслед за "Пантерой", "Волком" и "Тигром", на которых ходил в дальние моря Алексей Буриличев и его товарищи, пошли и пойдут другие. И многие, уверен, хотели бы сегодня быть в Мытищах, чтобы отдать последние почести другу и командиру.
"Какая беда в этом высокосном году выкашивает по непонятному вероятностному закону одного за другим близких и далеких! А введенные из-за пандемии ограничения не позволяют попрощаться с дорогими сердцу людьми по-человечески, - пишет из Гаджиево Юрий Бузин. - Спасибо за решение похоронить главного акванавта России на военном мемориальном кладбище в Мытищах. Будем знать, куда заехать, чтоб поклониться его праху…
Светлая память тебе, мой дорогой Алексей Витальевич! Ты достойно прожил отведенные судьбой годы, пусть и незаслуженно укороченные болезнью. Дела твои приумножат воспитанники".
Алексей Буриличев: линия жизни и пунктиры судьбы
1958, 13 августа - в семье бывшего фронтовика и кадрового военного Виталия Буриличева появился сын Алексей. В тридцать пять он станет командиром атомной подлодки, а в неполные сорок - Героем России.
1976, июль - в Союзном проектно-монтажном бюро (СПМБ) "Малахит", которое образовано путем объединения в 1974 году СКБ-143 и ЦКБ-16 (ЦПБ "Волна"), приступили к разработке массовой серии многоцелевых субмарин третьего поколения проекта 971. Последние две цифры в этом номере обозначали преемственность с удачной серией АПЛ проектов 671, 671РТ, 671РТМ, которые родились в группе главного конструктора "Малахита" Г.Н. Чернышова. Основанием для разработки нового проекта стало совместное решение ВМФ и Минсудпрома СССР от 27 июля 1976 года. Им предписывалось создать к маю 1977 года на базе проекта 945 (титановые АПЛ, в ограниченном количестве строившиеся на ПО "Красное Сормово" в Горьком) проект подводной лодки со стальным корпусом и возможностью серийного строительства таких АПЛ на СЗЛК в Комсомольске-на-Амуре и в Ленинградском Адмиралтейском объединении. Причем головную предписывалось сдать на СЗЛК в 1982-1983 годах. В конечном итоге таких АПЛ построено 15: восемь - на заводе им. Ленинского комсомола в Комсомольске-на-Амуре и семь - на Севмашпредприятии в Северодвинске.
1980 - в Ленинграде закончил с отличием Высшее военно-морское училище имени М.В.Фрунзе, получил погоны лейтенанта и назначение на Северный флот Алексей Буриличев.
1985, 20 августа - впервые в истории отечественного подводного плавания на этапе государственных испытаний в Тихом океане опытное глубоководное техническое средство АС-7 с экипажем на борту погрузилось на глубину 6000 метров. Аппарат построен на Адмиралтейских верфях по проекту 19060 СПМБМ "Малахит".
1986, сентябрь - специалистами СПМБМ "Малахит" разработан технический проект 16810 обитаемого глубоководного технического средства II поколения "Русь" с глубиной погружения 6000 метров для аварийно-спасательной службы ВМФ. Главный конструктор проекта - В.Г.Марков. Строительство глубоководного аппарата доверено ФГУП "Адмиралтейские верфи".
1987, 10 марта - строящаяся на СМП подлодка К-317 зачислена в списки кораблей ВМФ СССР. В этот же день директивой Главного штаба ВМФ СССР предписано начать формирование экипажа на базе 6-й дпл 1-й флпл КСФ. Командиром первого экипажа К-317 назначен капитан I ранга Василий Михальчук, старшим помощником в сентябре 1987-го стал капитан III ранга Алексей Буриличев.
1990, 11 мая - К-317 спущена на воду.
1990, 28 сентября - первый выход К-317 в море, начало ходовых испытаний.
1990, 2 октября - К-317 в рамках ЗХУ выполнено первое погружение.
1990, 10 октября - приказом Главкома ВМФ адмирала В.Н. Чернавина подводной лодке К-317 присвоено наименование "Пантера". Этим приказом, по инициативе членов экипажа и благодаря поддержке ветеранов ВМФ, на флот была возвращена традиция присвоения ПЛ собственного исторического наименования.
1990, с 22 по 27 ноября - К-317 "Пантера" проходит государственные испытания в Белом море.
1990, 27 декабря - подписан приемный акт о передаче АПЛ К-317 "Пантера" в состав флота. Председатель комиссии Госприемки - капитан 1 ранга В.А. Сорокин, командир АПЛ - капитан 1 ранга В.В. Михальчук, ответственный сдатчик - В.Н. Сорокин, сдаточный механик - В.П. Пастухов, ведущий военпред - капитан 3 ранга А.З. Ибрагимов.
1990, 28 декабря - на К-317 поднят Военно-морской флаг и, одновременно с ним, - Андреевский флаг и исторический флаг Р.К.К.Ф., врученные экипажу от имени ветеранов-подводников капитаном 2 ранга в отставке И.А.Быховским.
1991, 4 января - северодвинская газета "Северный рабочий" впервые извещает, что в их городе строят атомные подводные лодки, и публикует репортаж о том, как проходили в Белом море государственном испытания корабля, получившего открытое наименование "Пантера".
1991, 7 января - новый корабль посетили министр обороны СССР маршал Советского Союза Д.Т. Язов и главком ВМФ адмирал флота В.Н. Чернавин.
1991, январь - К-317 прибыла к постоянному месту базирования в бухту Ягельная (Мурманск-130 - Скалистый - Гаджиево).
1991, 14 марта - К-317 "Пантера" включена в состав Северного флота (24-я дивизия 11 флотилии КСФ).
1991, с 4 по 26 июня - экипаж "Пантеры" занят "выполнением задач по предназначению". К-317 совместно с подводными лодками К-517 (проект 671 РТ) и К-388 (проект 671 РТМК) участвовала в поисковой противолодочной операции Северного флота в Северо-Восточной Атлантике и Норвежском море. Во время этой (первой) боевой службы под командованием капитана I ранга Василия Михальчука в Норвежском море и в северо-восточной части Атлантического океана обнаружены две иностранные ПЛА и установлен рекорд непрерывного слежения в течение 120 часов. Старший на борту - командир дивизии контр-адмирал Б.С. Богданов.
"За ту поисковую операцию в Баренцевом, Норвежском и Гренландском морях, блестяще проведенную в июне 1991 года, капитан I ранга Василий Михальчук получил орден Красного Знамени, старпом Алексей Буриличев - орден Красной Звезды, орденами и медалями были награждены еще пятнадцать членов экипажа, - приоткрыла "Российская газета" некоторые подробности в публикации "След "Пантеры" 26 января 2011 года. - А на пике успеха "Пантера" окажется в 1993 году. По итогам почти трехмесячной боевой службы экипажу будет вручен Кубок Главнокомандующего ВМФ и присуждено первое место в Военно-морском флоте по длительному слежению за иностранной ПЛА. А 24 подводника из экипажа Василия Михальчука будут представлены к правительственным наградам.
К тому времени старший помощник командира Алексей Буриличев станет капитаном I ранга и примет под свое начало младшего собрата "Пантеры" - подводный корабль этого же класса, построенный на Севмаше и принятый в боевой состав Северного флота годом позже под наименованием "Волк".
Вслед за ними, встав на кильватерный след, найдут свои имена собственные многоцелевые АПЛ "Барс", "Леопард", "Тигр", "Вепрь", "Гепард". Всего 24-я "звериная" дивизия в бухте Ягельной на Кольском полуострове примет в свои заполярные объятия семь подводных охотников из породы кошачьих, включая переименованный в "Ак-Барс" (по просьбе шефов из Татарстана) головной корабль этой серии, покинувший Севмаш еще в 1888 году.
Капитан I ранга Алексей Буриличев со штатным экипажем подлодки "Волк" в 1995 и 1996 годах выполнит две сложнейшие боевые службы на подлодке "Тигр".
1996, 23 июля - указом президента России за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания в условиях, сопряженных с риском для жизни, капитану I ранга Алексею Буриличеву присвоено звание Герой Российской Федерации. В этом же месяце он назначен начальником штаба - заместителем командира 24-й дивизии 3-й флотилии подводных лодок Северного флота.
1998, сентябрь - командиром 24-й дивизии подводных лодок Северного флота становится бывший старпом "Пантеры" и командир "Волка" капитан I ранга Алексей Буриличев.
1999, 22 декабря - командиру 24-й дивизии подводных лодок Северного флота капитану I ранга Алексею Буриличеву присвоено звание контр-адмирал.
2000, июль - контр-адмирал Алексей Буриличев зачислен слушателем в Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. К этому времени на различных должностях в подводном флоте он выполнил 11 дальних походов.
2000, 15 декабря - в состав аварийно-спасательной службы ВМФ передан опытный глубоководный обитаемый аппарат АС-37, построенный на Адмиралтейских верфях по проекту 16810 СПМБМ "Малахит".
2002, июль - Герой России, контр-адмирал Алексей Буриличев после окончания Военной академии Генерального штаба назначен заместителем начальника штаба Северного флота.
2005, октябрь - контр-адмирал Алексей Буриличев возглавил Главное управления глубоководных исследований Министерства обороны Российской Федерации (ГУГИ МО РФ).
2011, январь - в Петербурге, по случаю 20-летия подъема на "Пантере" Андреевского флага, состоялась встреча тех, кто служил на К-317, продолжает служить и кто создавал этот корабль. Встреча была неформальной, хотя и при галстуках, которые специально к ней изготовили не без участия Алексея Буриличева.
Встреча, которая планировалась на 30-летие, пройдет уже без него.