Каким остался в памяти друзей Герой России вице-адмирал Алексей Буриличев

В субботу, 28 ноября, на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах отдали земной поклон и последние воинские почести Герою России вице-адмиралу Алексею Буриличеву.

Из-за ковида, который и стал причиной столь неожиданного исхода, прийти и проститься с ним смогли только самые близкие люди. А нас, журналистов, сослуживцы и вчерашние подчиненные начальника ГУГИ Минобороны РФ вице-адмирала Буриличева деликатно попросили не создавать сенсационности вокруг этой человеческой беды и не сочинять небылиц про то, чем занимались или могли заниматься в Главном управлении глубоководных исследований Министерства обороны России, которым последние 15 лет успешно руководил герой-подводник Алексей Витальевич Буриличев.

Накануне в "Красной Звезде" опубликовали официальный некролог, подписанный всеми руководителями Минобороны России, включая министра Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Там, уважительно говорили мои собеседники, все главное сказано. И это - правда.

"Свою жизнь Алексей Витальевич посвятил служению России, развитию и укреплению подводных сил ВМФ и внес неоценимый вклад в создание глубоководных аппаратов для подводных исследований и картографирования морского дна, спасения терпящих бедствие подводных лодок. Активно участвовал в научных исследованиях Арктики…".

Правда и то, что сын бывшего фронтовика Алексей Буриличев, став морским офицером, испытал себя на разных должностях и уровнях личной ответственности - от старшего инженера боевой части подводной лодки до командира АПЛ, командира дивизии подводных лодок и заместителя начальника штаба Северного флота.

Как отмечено руководством Минобороны, Алексей Буриличев, "неоднократно участвовал в выполнении сложных и ответственных задач в дальней морской зоне и удаленных океанских районах". И за это был удостоен ордена Красной Звезды, а в июле 96-го отмечен звездой Героя Российской Федерации. За дела последующие (пока не афишируемые) добавились три ордена Мужества, осенью этого года - орден "За морские заслуги"…

За этим наградным и, увы, посмертным перечислением не видно человека. Каким был в жизни герой-подводник, командир, товарищ, муж, отец, начальник?

Еще до того, как в "Красной Звезде" вышел официальный некролог, в "Российскую газету" пришло письмо - из городка и гарнизона в Заполярье, с которым Алексей Буриличев был связан, по меньшей мере, тридцать лет. Капитан I ранга в запасе Юрий Бузин и по сей день живет и работает в том самом месте, где начиналась их совместная с Алексеем Буриличевым служба на атомной "Пантере" - новейшей по тем временам многоцелевой подводной лодке проекта 971 "Щука-Б".

"Не могу думать и говорить о нем в прошедшем времени, - с горечью пишет Юрий Константинович. - Банальная фраза, но почему-то действительно первыми уходят от нас лучшие. А мой друг и товарищ, Герой России вице-адмирал Алексей Витальевич Буриличев к таким и относился.

Офицер и Командир с большой буквы! Авторитет среди подчиненных - каких поискать. Требовательный, умный, опытный, обязательный. С таким хоть в огонь, хоть в воду, да и под воду тоже - не страшно. Принципом его жизни было "Делай как я". Он всегда стремился сам опробовать все новое. А потом учить и спрашивать с подчиненных…".

В конце 1990 года, когда мы впервые познакомились, Бузин был заместителем командира по работе с личным составом (по политчасти - как называлась тогда эта должность), Буриличев - старшим помощником командира (старпомом) на АПЛ "Пантера". А командиром - капитан I ранга Василий Михальчук. Он и Бузин - чуть постарше, а нам с Алексеем Буриличевым в далеком уже 90-м, было по 32-33. Но я, хоть и родился на год раньше, чувствовал себя школьником, почти мальчишкой, когда просил старпома - немногословного и строгого - научить журналиста пользоваться перископом, чтобы искать всплывающие после пуска учебные торпеды…

"Один из самых опытных подводников-атомщиков, сумевший оставить след в памяти экипажей "Пантеры", "Волка" и других кораблей, у личного состава 24-й дивизии Северного флота, - читаю в письме у Юрия Бузина и знаю, что многие подписались бы под этими словами. - На боевой службе он не раз сумел "поставить на уши" супостата в зоне его ответственности. Штурман от Бога, лидер в коллективе, умница в науке, созидатель, и при этом - настоящий товарищ и друг.

Не так много найдется руководителей высокого ранга, которые не забывают своих старых друзей. Алексей относился к таким. К нему можно было обратиться за помощью в любое время дня и ночи. Он только спрашивал: "Это надо тебе?". Для него понятие "дружба" было круглосуточным.

Как-то на боевой службе еще на "Лире" (скоростные АПЛ проекта 705, 705К с титановым корпусом и ЖМТ-реактором на быстрых нейтронах - прим. авт.) мы с ним половину автономки проспорили о преимуществах семейной жизни. Он, в то время молодой флотский офицер и закоренелый холостяк, был убежден, что такой образ жизни - холостяцкий - самый что ни есть подходящий для подводника, профессия которого подразумевает риск. Но в переломном для страны 1991-м Алексей нашел-таки в Северодвинске свою Валентину, которая разделила с ним и радости, и беды суровой флотской жизни. Мой ей низкий поклон и искренние соболезнования…".

Бузина, Буриличева, Михальчука и меня, журналиста, связала с подводниками и сдружила на много лет история первой именной атомной подводной лодки "Пантера". По словам Юрия Бузина, не он, замполит, а именно Алексей Буриличев, старпом, решил и стал добиваться, чтобы их экипажу и кораблю присвоили имя собственное "Пантера" - в память об одной из первых и героических субмарин российского подводного флота.

Теперь с именами собственными на Северном флоте целая "звериная" дивизии. Вслед за "Пантерой", "Волком" и "Тигром", на которых ходил в дальние моря Алексей Буриличев и его товарищи, пошли и пойдут другие. И многие, уверен, хотели бы сегодня быть в Мытищах, чтобы отдать последние почести другу и командиру.

"Какая беда в этом высокосном году выкашивает по непонятному вероятностному закону одного за другим близких и далеких! А введенные из-за пандемии ограничения не позволяют попрощаться с дорогими сердцу людьми по-человечески, - пишет из Гаджиево Юрий Бузин. - Спасибо за решение похоронить главного акванавта России на военном мемориальном кладбище в Мытищах. Будем знать, куда заехать, чтоб поклониться его праху…

Светлая память тебе, мой дорогой Алексей Витальевич! Ты достойно прожил отведенные судьбой годы, пусть и незаслуженно укороченные болезнью. Дела твои приумножат воспитанники".