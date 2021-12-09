Под Псковом летчик ВКС РФ посадил самолет с отказавшим двигателем

Военно-транспортный самолет Минобороны совершил экстренную посадку в Псковской области из-за отказа двигателя, передает ТАСС. Находившийся за штурвалом пилот сумел посадить воздушное судно на неподготовленную площадку и спас его от крушения. Никто из находившихся на борту не пострадал.

Как сообщили в министерстве, на аэродроме Кресты (Псковская область) проводились плановые учебно-тренировочные полеты самолетов военно-транспортной авиации с десантированием подразделений ВДВ​​​.

"После взлета легкого военно-транспортного самолета на высоте более 100 метров пропала тяга двигателя, самолет перестал набирать высоту и начал терять скорость, - сообщили в военном ведомстве. - На борту находилось 10 военнослужащих ВДВ и 3 члена экипажа. В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полётами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха".

В ведомстве подчеркнули, что благодаря грамотным действиям пилота самолет не получил повреждений и сразу после проведения технического осмотра и обслуживания продолжит использоваться по назначению.