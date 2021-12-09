В мире
09.12.2021 19:09
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко заявил о десяти выявленных в этом году в Беларуси терактах

Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Белорусские оппозиционеры, имеющие иностранную поддержку, совершили в уходящем году десять попыток совершения терактов в республике.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
О чем рассказал Лукашенко в интервью турецкому телеканалу

Эти данные привел Александр Лукашенко 9 декабря в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, фрагменты которого приводит БЕЛТА.

"За этот год было десять попыток совершения террористических актов против людей, предприятий и военных объектов со стороны наших беглых [оппозиционеров], которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины", - уточнил президент Беларуси.

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