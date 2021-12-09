Лукашенко заявил о десяти выявленных в этом году в Беларуси терактах

Белорусские оппозиционеры, имеющие иностранную поддержку, совершили в уходящем году десять попыток совершения терактов в республике.

Эти данные привел Александр Лукашенко 9 декабря в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, фрагменты которого приводит БЕЛТА.

"За этот год было десять попыток совершения террористических актов против людей, предприятий и военных объектов со стороны наших беглых [оппозиционеров], которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины", - уточнил президент Беларуси.