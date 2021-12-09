Макрон пообещал запустить реформу Шенгена

Для лучшей защиты внешних границ Европы Париж инициирует реформу Шенгенской зоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французского лидера, который рассказал о приоритетах председательства Пятой республики в Совете ЕС. Оно начнется 1 января 2022 года.

Реформа будет вестись по двум направлениям. "Первое - это введение политического управления Шенгена, как мы это сделали с зоной евро", - рассказал Макрон. Второе - создание механизма экстренной помощи приграничным странам в кризисных ситуациях.

"Мы хотим поддержать создание механизма экстренной поддержки границ на случай, если государство-член внезапно сталкивается с кризисом, который требует укрепления внешних границ Евросоюза. Оно должно иметь возможность рассчитывать на поддержку агентства Frontex, а также на усиление поддержки стран-членов, полиции и жандармов", - уточнил президент Франции.

Еще одним ключевым звеном укрепления суверенитета Европы в Елисейском дворце называют развитие единой оборонной политики и создание общей стратегии безопасности "в мире угроз и рисков".