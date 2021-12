«Метафракс Групп» станет одним из первых в мире производителей «зеленого» пропиленгликоля из биосырья

Входящее в состав "Метафракс Групп" ООО "Метадинеа" подписало лицензионное соглашение и договор на базовое проектирование производственного комплекса продуктов малотоннажной химии с компанией Air Liquide Engineering and Construction. Документ утвердили генеральный директор ООО "Метадинеа" Игорь Спасский и директор представительства Air Liquide Engineering and Construction in Russia Евгений Чернов. Церемония подписания договора состоялась 8 декабря 2021 года в Сочи на площадке Форума России и стран СНГ по технологиям производства минеральных удобрений, RFF 2021.

Фото: ООО "Метадинеа"