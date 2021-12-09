МИД: Визовые вопросы между РФ и США находятся в глухом тупике

Москва и Вашингтон достигли "определенного взаимопонимания" по неключевым визовым вопросам, однако в целом проблема зашла в тупик. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Есть несколько, я бы сказал, периферийных сюжетов в этой области, я бы сказал, неключевых, не главных, по которым, действительно, наметилось определенное взаимопонимание. Но этот факт не отменяет нашу общую оценку, что в целом данный блок вопросов находится в глухом тупике", отметил дипломат.

По его словам, "государственный департамент не первый день сознательно, осознанно вводит в заблуждение общественность и России, и Соединенных Штатов, делая вид, что там наметился какой-то серьезный прогресс".

На самом же деле "единичные, отдельные, фрагментарные аспекты объемнейшего визового досье, по которым удается находить взаимопонимание, не меняют общей весьма негативной и тревожной картины". И главная сложность, отметил Рябков - это требование американской стороны, выдвинутое в форме ультиматума, о том, что большая группа сотрудников российских загранучреждений в США должна покинуть страну.

"Мы многократно предлагали американцам если не обнулить подобного рода требования на встречных курсах и взаимной основе, то хотя бы приостановить, заморозить выполнение подобного рода требований. Ничего такого не происходит", рассказал замминистра.

Кроме того, по словам Рябкова, пока что не назначены представители для консультаций по "чувствительным вопросам", обозначенным в ходе переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Также не решено, в каком формате Россия и США станут обсуждать выработку гарантий безопасности и "красных линий".

"Исхожу из того, что форматы для продолжения обсуждения тех красных линий, о которых наше руководство говорило в последние дни, а также получение Россией максимально надежных правовых юридически обязывающих гарантий безопасности подлежат дальнейшему обсуждению", отметил Рябков.