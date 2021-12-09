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09.12.2021 17:40
Рубрика: Экономика

Минтранс: Коммерческое применение беспилотников начнется не позже 2025 года

Текст: Евгений Гайва

Коммерческое использование беспилотных летательных аппаратов для перевозки грузов начнется в 2025 году по одному из вариантов, но это может произойти и раньше. Об этом рассказал начальник отдела промышленного развития Минтранса Антон Никифоров на площадке форума "Aeronext. Авиация будущего".

Фото: Мария Девахина\ РИА Новости
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"Экспериментальные правовые режимы - это один из инструментов, на который возлагаются большие надежды. Это, скажем так, беспроигрышный вариант, что в 2025 году у нас все будет хорошо, но хотелось бы раньше", - сказал Никифоров. Он пояснил, что пока имеющиеся технологические барьеры не позволяют обеспечить безопасность воздушного пространства и для беспилотников, и пилотируемых воздушных судов.

Экспериментальный правовой режим предполагает, что беспилотники используются в различных сферах только в качестве эксперимента. В следующем году будут получены его результаты, которые можно будет использовать при нормативно-правовом регулировании. После завершения экспериментально правового режима Минтранс получит поручение правительства внести в нормативные правовые акты изменения для коммерческого использования беспилотников. Таким образом, изменения могут быть внесены к 2025 году

Но есть и другой механизм. Планируется уже в 2022 и 2023 годах частично внести некоторые изменение в правовую базу, которые расширят коммерческие права беспилотных воздушных судов без ущерба для пилотируемой авиации.

В конечном итоге, скорость внедрения беспилотников будет зависеть от самих хозяйствующих субъектов, от того, как быстро они смогут подтвердить технологии, обеспечивающие безопасность использования беспилотников, отметил Никифоров.

Экономика Транспорт Правительство Минтранс

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