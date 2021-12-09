Минтруд предложил упростить оформление инвалидности

Результаты медицинских обследований гражданина в бюро медико-социальной экспертизы для оформления инвалидности будет передавать поликлиника, в которой человек наблюдается. Причем это сможет сделать как частная, так и государственная медицинская организация. Проект постановления правительства об этом разработал Минтруд. Документ проходит общественное обсуждение.

Предполагается, что если гражданин прикреплен к поликлинике по месту жительства, но обслуживается в другом медучреждении, оно также может сформировать направление на медико-социальную экспертизу, пояснили в Минтруде. У человека появится право выбора, как проходить экспертизу: лично или заочно. При заочной форме решение будет вынесено на основании записей в медицинских документах, и личное присутствие потребуется только в том случае, если для составления программы реабилитации (абилитации) нужны будут обследования, которые могут провести только специалисты медико-социальной экспертизы. Оспорить ее результаты также можно будет дистанционно.

В Минтруде отмечают, что новый порядок будет вводится поэтапно. С 1 марта 2022 года он заменит временный, который действует с весны 2020 года. Кроме того, в следующем году начнется переоснащение всех бюро медико-социальной экспертизы и апробация дистанционной формы обследований граждан (то есть - с их участием, но без личного присутствия). В ведомстве отмечают, что такой механизм заработает с 1 июня 2023 года.

В период действия временного упрощенного порядка инвалидность оформили 4,3 миллиона человек, автоматически (без личного присутствия) продлили ее около 2,4 миллиона граждан.