Минздрав: Около миллиона британцев заразятся "омикроном" до конца года

Число заражений штаммом "омикрон" в Великобритании к концу декабря может превысить миллион, заявил глава минздрава страны Саджид Джавид. Пока только у 568 британцев выявлен новый вариант коронавируса. Но эксперты считают, что эту цифру надо умножить на 20.

Новый штамм более заразный, а эффективность прививок снижается. "Новые лабораторные данные свидетельствуют о том, что две дозы вакцины менее эффективны для снижения передачи инфекции", - цитирует Джавида РИА Новости.

По его словам, третья доза вакцины нейтрализовала штамм "омикрон" до уровней, аналогичных воздействию двух доз на исходный штамм SARS-CoV-2.