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09.12.2021 19:57
Рубрика: Экономика

Минздрав зарегистрировал в РФ самое дорогое в мире лекарство от СМА

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российский Минздрав выдал регистрационное удостоверение препарату для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) "Золгенсма".

Фото: Александр Корольков/РГ
В медиацентре "РГ" обсудили проблемы с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет

Согласно информации на сайте государственного реестра лекарственных препаратов, регистрация действует до 9 декабря 2026 года, то есть, ровно пять лет. Препарат "Золгенсма" используется для лечения спинальной мышечной атрофии и является самым дорогим лекарством в мире - стоимость одного укола составляет около 160 миллионов рублей.

СМА встречается примерно у одного ребенка из семи тысяч новорожденных. С 2023 года всех малышей планируется тестировать на СМА и еще 35 генетических заболеваний, сейчас скрининг включает шесть тестов. Специалисты считают, что с помощью расширенного скрининга удастся выявлять опасные заболевания еще до того, как появятся симптомы.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минздрав Все о перечнях лекарств

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