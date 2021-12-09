Мишустин поручил Минпромторгу сделать "дорожную карту" поставок МС-21

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству промышленности и торговли подготовить на ближайшее десятилетие "дорожную карту" поставок самолетов МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 и разработать программу послепродажного обслуживания этих силовых агрегатов.

"Также нужно продумать механизм опережающего финансирования работ по созданию серийного производства как ПД-14, в который уже вложены колоссальные средства, так и ПД-8, которыми планируется оснащение Superjet, - обратился председатель правительства к главе Минпромторга Денису Мантурову.

В Перми глава кабинета министров провел совещание о ходе реализации проектов в области авиационного двигателестроения.