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09.12.2021 10:15
Рубрика: Власть

Мишустин: Успех в борьбе с COVID зависит от взаимодействия медиков всех стран

Успех в борьбе с пандемией напрямую зависит от взаимодействия ученых и медиков всех стран, так как изолированно обеспечить санитарно- эпидемиологическое благополучие невозможно.

Фото: РИА Новости
Мишустин призвал быть готовыми к любому сценарию в связи с появлением "омикрона"

"В современном мире нельзя обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие изолированно. Успех борьбы с пандемией и инфекционными заболеваниями напрямую зависит как от эффективности работы ведомств, так и от четкой координации их действий в многостороннем формате, тесного взаимодействия ученых, врачей, организаторов здравоохранения всех стран", - говорится в обращении премьера к участникам проходящей в Санкт-Петербурге Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

По его словам, соответствующие планы утверждены и реализуются на различных международных площадках. "Сегодня всех нас объединяет одно - искреннее стремление сделать так, чтобы человечеству не угрожали вспышки и распространение опасных инфекционных заболеваний", - подчеркнул премьер.

Глава кабмина уверен, что конференция послужит развитию диалога, станет еще одним шагом в укреплении сотрудничества стран в сфере противодействия COVID-19. "А ваши рекомендации будут востребованы на практике, помогут спасти жизни многих людей", - добавил Мишустин.

Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

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