Мошенники пытались украсть деньги у 84% россиян

Более 80% россиян во второй половине 2021 года столкнулись с мошенниками, которые пытались украсть деньги с их банковского счета, выяснили специалисты ВТБ.

Среди опрошенных только 16% за последние полгода не сталкивались с попытками хищений, 38% за этот период общались с мошенниками более трех раз. В 86% случаев злоумышленники представляются сотрудниками банков, треть звонков поступали от автоинформаторов, каждый пятый получал SMS и сообщения в мессенджерах.

Как показал опрос, три четверти используют различные средства для защиты своих накоплений от хищения, остальные считают, что могут самостоятельно распознать злоумышленников. Самым популярным способом защиты от телефонных мошенников стала блокировка нежелательных звонков - ее используют 58%. Более трети опрошенных полагаются на определитель номера, четверть используют антивирусные программы, каждый пятый - биометрию. Часть респондентов просто не отвечает на звонки с незнакомых номеров.

Длинные и сложные пароли для каждого сервиса устанавливают 40% опрошенных. Также респонденты рассказали, что стараются реже пользоваться открытыми сетями Wi-Fi, а для покупок в интернете используют отдельные карты.

При этом, как передает ТАСС со ссылкой на исследование, из тех, кто не используют никаких методов защиты от злоумышленников, четверть не знает о доступных для этого инструментах, а 15% никогда не задумывались о технологиях, которые помогут обезопасить средства.