Москалькова: Нельзя допустить неприязни или насилия на почве вакцинации

Нельзя допустить неприязни и тем более насилия между сторонниками и противниками вакцинации от COVID-19, считает российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

- Всем нам надоело подпевать Мистеру Иксу: "Всегда быть в маске - судьба моя", но это, как и вакцинация, - мера, необходимая для того, чтобы не потерять здоровье, а то и жизнь в чрезвычайных условиях, - сказала Татьяна Москалькова РИА Новости.

Федеральный омбудсмен согласилась с мнением председателя Госдумы Вячеслава Володина, сказавшего, что при обсуждении нового законопроека надо думать не о политике, а о людях.

Главное - обеспечить равенство граждан и избежать нарушения их прав, отметила Москалькова.

Она подчеркнула, что нельзя забывать: большинство людей считают, что они должны быть защищены от тех, кто находится в зоне риска, то есть без прививок, и могут быть потенциальными носителями болезни и нанести вред их здоровью.