Новости

Захарова: ЕС подключился к процессу милитаризации Украины 18:09
Аналитики дали прогноз по цене нефти в 2022 году 18:09
Роспотребназдор в Туле предупредил о мошенничестве от его имени 18:06
Госдума определила порядок работы в весеннюю сессию 18:00
Москва встала в девятибалльных пробках 17:56
Москалькова: Нельзя допустить неприязни или насилия на почве вакцинации 17:49
ГД одобрила проект о данных, передаваемых оператором правоохранителям 17:47
Первый случай штамма "омикрон" выявлен на Кубе 17:44
Захарова: Москва открыта для диалога с новым правительством ФРГ 17:41
Путин поддержал идею разработки указаний ЦБ для банков по работе с НКО 17:39
С Полонского взыщут долг в пользу коммунальщиков за 2 года 17:35
Под Псковом летчик ВКС РФ посадил самолет с отказавшим двигателем 17:32
"Листвяжная" завершила единовременные выплаты семьям погибших 17:32
Москалькова сообщила о росте числа жалоб от соотечественников за рубежом 17:30
Суд признал законным решение о сроке запрета въезда в РФ Мирзализаде 17:25
Власти выделят дополнительные средства на оплату адвокатов по назначению 17:18
Письмо Наполеона I продадут на аукционе 17:13
КДК РФС оставил в силе красную карточку Соболева 17:12
В Петербурге под домашний арест отправили жену совладельца "Рив Гоша" 17:04
Бывшему председателю думы Чукотки СК предъявил обвинение 17:03
Госдума увеличила оплату труда помощников депутатов и сенаторов 16:55
Спустя десять лет судье из Краснодарского края предъявили обвинение 16:54
Генштаб: Учение "Запад-2022" пройдет в сентябре будущего года 16:54
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую часть России вернется тепло 16:34
Путин: Засаживать человека под следствием за решетку - часто неоправданно 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 17:30
Рубрика: Власть

Москалькова сообщила о росте числа жалоб от соотечественников за рубежом

Текст: Елена Яковлева

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о значительном увеличении числа обращений в ее аппарат от зарубежных соотечественников. Письма и звонки с просьбой защитить законные права и интересы приходят с Украины, из Латвии, Литвы, Турции и США.

Госдума требует прекратить преследования соотечественников в США

- К сожалению, количество обращений от зарубежных соотечественников с просьбами защитить их права и законные интересы только возрастает, - сказала она РИА Новости.

По ее словам, ежегодно поступает около тысячи таких обращений.

Соотечественники за рубежом часто просят о помощи при задержаниях и лишении свободы, им нужна поддержка в вопросах защиты прав семьи (включая содействие в возвращении несовершеннолетних детей на родину).

- Обращаются к нам и в связи с политически мотивированным давлением и притеснением российских соотечественников в ряде зарубежных стран, - подчеркнула Татьяна Москалькова.

Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам человека

Главное сегодня

Путин: Засаживать человека под следствием за решетку - часто неоправданно
Захарова: Киев наращивает группировку на линии соприкосновения в Донбассе
Песков рассказал про формат ответа на санкции
Глава комитета Госдумы поблагодарил за идею отключить Россию от SWIFT
В Минске назвали вбросом материал NYT о посадке самолета Ryanair
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России