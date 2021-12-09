Москалькова сообщила о росте числа жалоб от соотечественников за рубежом

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о значительном увеличении числа обращений в ее аппарат от зарубежных соотечественников. Письма и звонки с просьбой защитить законные права и интересы приходят с Украины, из Латвии, Литвы, Турции и США.

- К сожалению, количество обращений от зарубежных соотечественников с просьбами защитить их права и законные интересы только возрастает, - сказала она РИА Новости.

По ее словам, ежегодно поступает около тысячи таких обращений.

Соотечественники за рубежом часто просят о помощи при задержаниях и лишении свободы, им нужна поддержка в вопросах защиты прав семьи (включая содействие в возвращении несовершеннолетних детей на родину).

- Обращаются к нам и в связи с политически мотивированным давлением и притеснением российских соотечественников в ряде зарубежных стран, - подчеркнула Татьяна Москалькова.