МРОТ с 2022 года составит 13 890 рублей

Первоначально предполагалось установить в следующем году минимум оплаты труда в 13 617 руб. в месяц. Именно такая цифра была заложена в законопроекте, который Госдума одобрила в первом чтении. Но ко второму чтению президент Владимир Путин предложил повысить МРОТ до 13 890 руб. По его словам, увеличение МРОТ повлияет на рост многих пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат. Сегодня по закону нельзя платить зарплату ниже МРОТ. Небольшие зарплаты, по данным минтруда, в России сегодня получают около 3 млн человек.

3 миллиона челове к в России получают минимальную зарплату

С 2021 года МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты (у одной половины трудящихся заработок выше нее, у другой - ниже). МРОТ в этом году составляет 42% этой величины, или 12 792 рубля.