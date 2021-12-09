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09.12.2021 23:33
Рубрика: Экономика

МРОТ с 2022 года составит 13 890 рублей

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8632)
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2022 года составит 13 890 руб. Закон о его повышении публикует "РГ". МРОТ проиндексирован более чем на 8%. Сейчас он почти на тысячу рублей меньше.

Первоначально предполагалось установить в следующем году минимум оплаты труда в 13 617 руб. в месяц. Именно такая цифра была заложена в законопроекте, который Госдума одобрила в первом чтении. Но ко второму чтению президент Владимир Путин предложил повысить МРОТ до 13 890 руб. По его словам, увеличение МРОТ повлияет на рост многих пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат. Сегодня по закону нельзя платить зарплату ниже МРОТ. Небольшие зарплаты, по данным минтруда, в России сегодня получают около 3 млн человек.

3 миллиона челове к в России получают минимальную зарплату

С 2021 года МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты (у одной половины трудящихся заработок выше нее, у другой - ниже). МРОТ в этом году составляет 42% этой величины, или 12 792 рубля.

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