МВД просит доступ к банковской тайне для проведения доследственных проверок

МВД России разработало законопроект, устанавливающий единый механизм получения финансовых сведений у банков по судебным решениям - они необходимы для проведения доследственных проверок. Об этом рассказал начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

По его словам, для органов внутренних дел отдельной проблемой является своевременное получение составляющей банковскую тайну информации и других сведений, которые кредитные организации обязаны охранять. "Кредитные организации неоднозначно трактуют статью 26 закона о банках и статью 857 Гражданского кодекса, что приводит к отказам в предоставлении материалов и документов, которые нужны для проведения доследственных проверок и принятия процессуальных решений по ним", - сообщил в интервью ТАСС генерал Курносенко.

В связи с этим, отметил полицейский, МВД России разработан законопроект, предусматривающий единый "прозрачный" механизм получения сведений в кредитных организациях исключительно по судебному решению.

Начальник антикоррупционного главка МВД также рассказал, что факт вывода денег за рубеж чаще всего удается установить в рамках расследования уголовных дел о хищении банковских активов. При этом, согласно действующим нормам, МВД привлекают уже после того, как у банка отзывают лицензию на осуществление банковской деятельности. "Однако к этому времени, как правило, все активы уже похищены, первичная документация уничтожена, а преступники скрылись", - указал генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Чтобы исправить эту ситуацию, в МВД также подготовлен ряд поправок в законодательство. По словам начальника ГУЭБиПК, они касаются "вопросов своевременного информирования Банком России и получения органами внутренних дел сведений Банка России о деятельности кредитных организаций, а также проводимых проверках и выявленных нарушениях".

Кроме того, для успешного решения поставленных перед антикоррупционным главком задач в перечень оперативно-разыскных мероприятий предлагается включить исследование компьютерной информации. Это позволит на новом, более качественном уровне фиксировать следы преступлений, совершенных с использованием IT- технологий, пояснил генерал Курносенко.